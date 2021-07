Microsoft poradził sobie z Blue Screen...Teraz będzie Black Screen of Death

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 3

Microsoft dość mocno przyłożył się do swojego najnowszego systemu operacyjnego, jakim jest Windows 11. Sporo w nim zmieniają, poprawiają dodają i ujmują. To co od roku 1985 spędzało sen z oczu użytkowników okienek, to z pewnością komunikaty o awarii systemu, czyli tak zwane Blue Screen of Death (BSOD). W "Jedenastce" ich nie będzie... bo teraz dostaniemy Black Screen of Death, czyli czarną planszę "śmierci". We wczesnej odsłonie 11-ki jest jeszcze wszystko po staremu, więc jeśli już jej używasz, a chcesz mieć najnowszy ekran awarii, to możesz włączyć zaktualizowany BSOD, ustawiając zmienną DisplayPreReleaseColor na 0 w edytorze rejestru (HKLMSYSTEMCurrentControlSetControl CrashControl) i uruchomić system ponownie.









Źródło: TechPowerUP