Mio MiVue C545 Pro – doskonały obraz w super cenie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mio wprowadza na polski kolejną nowość – kamerę samochodową MiVue C545 Pro. To następca modelu MiVue C545, najtańszej kamery z funkcją HDR. Urządzenie to jest wyposażone wysokiej jakości sensor Sony STARVIS Premium, co gwarantuje najwyższą jakość obrazu nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych – to sprawia, że nowa MiVue C545 jest idealnym rozwiązaniem na jesienne podróże wieczorową porą. Nowy wideorejestrator Mio MiVue C545 Pro umożliwia nagrywanie w rozdzielczości Full HD 1080p przy szybkości 60 klatek na sekundę. Podwojona liczba klatek na sekundę w porównaniu do standardowych kamer 30 fps gwarantuje wyjątkową płynność obrazu, co jest szczególnie istotne podczas rejestracji jazdy przy dużych prędkościach – dzięki temu każdy moment podróży zostanie zapisany z wysoką szczegółowością.







W kamerze MiVue C545 Pro zastosowano autorską technologię Mio Night Vision Pro, która automatycznie dostraja obraz, zapewniając idealne doświetlenie każdej sceny. Profesjonalne szklane soczewki oraz szeroka przysłona F1.8 umożliwiają rejestrowanie wyraźnych, bogatych w detale nagrań nawet w warunkach słabego oświetlenia. Dzięki temu kierowca może mieć pewność, że każdy szczegół na nagraniu – od znaków drogowych po tablice rejestracyjne – będzie wyraźny i czytelny.



Bezpieczeństwo także w trybie postojowym

Kamera Mio MiVue C545 Pro nie ogranicza swojej funkcji jedynie do rejestracji podczas jazdy. Dzięki wbudowanej technologii detekcji ruchu, urządzenie automatycznie uruchamia nagrywanie w trybie postojowym, gdy wykryje ruch przed pojazdem. Oznacza to, że dowody są zbierane nawet wtedy, gdy samochód jest zaparkowany, a właściciel przebywa poza nim. To dodatkowe zabezpieczenie dla każdego kierowcy.



Wyższa jakość obrazu w każdych warunkach

Technologia HDR zastosowana w Mio MiVue C545 Pro pozwala na rejestrowanie wielu klatek o różnym poziomie ekspozycji, które następnie są łączone w jeden, zoptymalizowany obraz. Dzięki temu nagrania są jaśniejsze, bardziej wyraźne i charakteryzują się mniejszą ilością szumów, co pozwala na łatwiejsze odczytanie szczegółów, takich jak tablice rejestracyjne czy inne ważne elementy na drodze.



Odporność na ekstremalne warunki dzięki superkondensatorowi

Rejestrator jazdy Mio MiVue C545 Pro został zaprojektowany z myślą o długotrwałej i niezawodnej pracy nawet w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Wbudowany superkondensator gwarantuje stabilne zasilanie i dłuższą żywotność urządzenia, co jest szczególnie istotne w sytuacjach, gdy kamera musi funkcjonować w skrajnie niskich lub wysokich temperaturach.



Mio MiVue C545 Pro, podobnie jak wszystkie inne urządzenia Mio, jest objęta 3-letnią gwarancją producenta. Jej cena, to jedyne 299 PLN.

























źródło: Info Prasowe - MiTAC