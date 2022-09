Mio MiVue C545 – kamera z HDR, z 60 kl./s i trybem parkingowym

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wideorejestratory stały się nieodzownym dodatkowym wyposażaniem w wielu samochodach, ponieważ kierowcy wiedzą, że tego typu nagranie może stać się kluczowym dowodem w razie ewentualnej kolizji. MiVue C545 to następca modelu MiVue C540 – cenionego wśród kierowców rejestratora jazdy ze średniej półki cenowej. Nowa kamera umożliwia nagrywanie materiałów filmowych z szybkością 60 kl./s. Takie rozwiązanie w porównaniu z szybkością nagrywania 30 klatek/s, zapewnia podwojoną gęstość zapisu danych, a tym samym umożliwia uzyskanie obrazu wideo o bardzo dużej szczegółowości i płynności przy znacznych prędkościach.







Kamera Mio MiVue C545 jest wyposażona w funkcję HDR (High Dynamic Range). Jest to funkcja występująca zazwyczaj w rejestratorach z wyższej półki cenowej. Mio jest więc pierwszą marką, która zdecydowała się wyposażyć kamerę w tak korzystnej cenie w funkcję HDR. Dzięki temu kamera rejestruje wiele klatek o różnych wartościach ekspozycji i łączy te klatki, tworząc pojedynczy obraz, który jest jaśniejszy i z mniejszą ilością szumów. Funkcja ta okaże się szczególnie przydatna przy nagrywaniu innych pojazdów – ich tablice rejestracyjne będą zawsze wyraźne i dobrze widoczne. Mio MiVue C545 jest więc świetną kamerą dla tych osób, które poszukują wysokiej jakości produktu w niewysokiej cenie. Kamerę Mio MiVue C545 można doposażyć w kartę SD o pojemności 256 GB co jest niespotykane przy produktach w tej cenie.



Zostawiłeś samochód na parkingu, a po powrocie zauważyłeś na nim rysę lub otarcie? Jeśli posiadasz wideorejestrator z trybem parkingowym, takie sytuacje nie będą już dla ciebie problematyczne. Dzięki pasywnemu trybowi parkingowemu podtrzymywanemu bateryjnie nawet przez 48 godzin w stanie gotowości, Mio MiVue C545 automatycznie rozpocznie nagrywanie po wykryciu drgań i wstrząsów. Dodatkowo, przy zastosowaniu stałego zasilania Mio SmartBox III, kamera może działać w aktywnym trybie parkingowym do 36 godzin.



Wideorejestrator Mio MiVue C545 jest także wyposażony w obiektyw z przesłoną F1.8, który umożliwia nagranie obrazów doskonałej jakości. Dodatkowo, dzięki rzeczywistemu kątowi widzenia, który wynosi aż 140O, kamera będzie w stanie uchwycić każdy szczegół, zarówno na drodze, jak i na poboczu! Świetnie poradzi sobie też z nocnymi nagraniami dzięki autorskiej technologii Mio Night Vision, która rozjaśnia nagrania oraz wydobywa najważniejsze szczegóły.

A jeżeli na drodze dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, czujnik przeciążeń G-Sensor zagwarantuje, że nagrany materiał zostanie automatycznie umieszczony w bezpiecznym katalogu, co uchroni go przed dalszym nadpisaniem.



Mio MiVue C545 można kupić w cenie 399 PLN.























Źródło: Info Prasowe / MiTAC