Mio MiVue C590 – doskonała jakość nagrań w super cenie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mio wprowadza na rynek swój najnowszy produkt: wideorejestrator MiVue C590. Jak wszystkie dotychczasowe modele Mio, ten również zaprojektowano z myślą o najlepszej jakości nagrań. MiVue C590 oferuje ponadto unikalne funkcje, które sprawią, że podróżowanie stanie się jeszcze bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Ponadto Mio MiVue C590, tak jak wszystkie inne produkty Mio, objęta jest aż 3-letnią gwarancją producenta. Kamera samochodowa Mio MiVue C590 może poszczycić się zastosowaniem sensora Sony premium STARVIS. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się jasnymi i wyraźnymi nagraniami, niezależnie od warunków oświetleniowych. Kontrast, szczegółowość i bogata kolorystyka są zapewnione nawet w bardzo słabym świetle, co umożliwia rejestrację szczegółowych nagrań w każdej sytuacji.







MiVue C590 wykorzystuje też zaawansowaną technologię Mio Night Vision Pro, która zapewnia idealną jasność i płynność nagrania. Dzięki profesjonalnej technologii automatycznego dostrojenia obrazu i wysokiej jakości szklanym soczewkom, każdy film będzie odpowiednio doświetlony, zachowując wysoką jakość nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Dzięki takim rozwiązaniom MiVue C590 rejestruje znacznie więcej, niż konkurencyjne kamery w podobnej cenie.



Jedź bezpiecznie i unikaj mandatów

Mio MiVue C590 posiada użyteczną funkcję ostrzeżenia przed odcinkowymi pomiarami prędkości. Umożliwia to kierowcom świadomość dystansu do zbliżających się fotoradarów, informując o ograniczeniach prędkości oraz średniej prędkości na danym odcinku drogi. Obecność tej funkcji gwarantuje, że już nigdy nie zapłacimy mandatu za przekroczenie prędkości.



Superkondensator sercem kamery

Oprócz swoich zaawansowanych funkcji nagrywania i monitorowania, Mio MiVue posiada superkondensator, co stanowi kluczową cechę dla użytkowników podróżujących w trudnych warunkach. Superkondensator charakteryzuje się większą trwałością, odpornością na wysokie i niskie temperatury oraz dłuższym cyklem życia niż tradycyjne baterie litowo-jonowe. Dzięki temu MiVue C590 może działać niezawodnie, niezależnie od temperatury otoczenia.

Superkondensator w MiVue C590 pozwala na szybkie ładowanie i wydłuża czas pracy kamery, zapewniając ciągłe nagrywanie i monitorowanie, nawet podczas długotrwałego postoju pojazdu.



Bezpieczne parkowanie

Innowacyjny tryb postojowy pozwala kamerze MiVue C590 automatycznie rejestrować obraz w momencie wykrycia ruchu z przodu pojazdu. Dzięki temu, nawet gdy użytkownik jest poza samochodem, wideojestrator gromadzi dowody, co może być niezwykle pomocne w przypadku różnych incydentów, stłuczek lub aktów wandalizmu.



Kamera Mio MiVue C590 kosztuje 349 PLN.

















źródło: Info Prasowe - MiTAC