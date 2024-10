Mio MiVue J20 – mały kubik z wielkimi możliwościami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Czy skuteczna kamera samochodowa może być mniejsza od pudełka zapałek? Teraz już tak! Mio, największy w Europie producent wideorejestratorów, udowadnia, że wielkość nie ma znaczenia i prezentuje swoją najnowszą kamerę, MiVue J20, kamerę w kształcie małego kubika, którą można zamieścić nie tylko na przedniej szybie auta. Mio MiVue J20, podobnie jak jej poprzedniczka MiVue J30, jest kamerą bez ekranu. Jej niewielkie rozmiary (36 x 37.5 x 32 mm) sprawiają, że po zamontowaniu w aucie staje się niemal niewidoczna i nie absorbuje uwagi kierowcy. Co więcej, jej unikatowa konstrukcja sprawia, że można ją umieścić nie tylko w typowych dla rejestratorów miejscach (na szybie przedniej).







Kamera umożliwia również nagrywanie przy odwróconym urządzeniu, co dodatkowo zwiększa możliwości jej zastosowania – można więc ją zamontować z na przedniej lub tylnej szybie, a także na desce rozdzielczej lub po wewnętrznej stronie drzwi.



Mały, a wszystko widzi

Mimo swoich niewielkich rozmiarów, Mio MiVue J20 nagrywa filmy w doskonałej jakości. Korzystając z najnowocześniejszej technologii Mio Night Vision, Mio MiVue J20 daje gwarancję idealnej jasności i płynności nagrania. Profesjonalna technologia automatycznego dostrajania obrazu i szklane soczewki zapewnią, że nagrane filmy będzie odpowiednio doświetlone. Ma to kluczowe znaczenie zwłaszcza w sytuacjach kolizyjnych, kiedy wartość materiału dowodowego może być decydująca.



Moc pochodzi ze środka

Mio MiVue J20 wyposażony jest w zintegrowany moduł Wi-Fi, który umożliwia bezpośrednie tworzenie kopii zapasowych nagrań na smartfonie. Użytkownicy mogą także korzystać z technologii bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania OTA, co sprawia, że urządzenie zawsze działa w najnowszej wersji, z pełnym zakresem funkcji. Dodatkowo, wideorejestrator wykorzystuje superkondensator, co zapewnia jego niezawodność w najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak silne mrozy czy upały.



Nowy wideorejestrator uruchamia się automatycznie wraz z zapłonem silnika, co oznacza, że każda podróż jest rejestrowana od momentu jej rozpoczęcia. W przypadku kolizji na drodze lub nagłych zmian w ruchu pojazdu, Mio MiVue J20 dzięki wbudowanemu 3-osiowemu czujnikowi G-sensor automatycznie zapisuje wszystkie kluczowe nagrania, chroniąc te dane przed nadpisaniem.



Nowa kamera Mio MiVue J20, podobnie jak wszystkie inne urządzenia Mio, jest objęta 3-letnią gwarancją producenta. Jej cena to jedyne 199 PLN.

































źródło: Info Prasowe - MiTAC