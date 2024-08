Możliwy pozew zbiorowy przeciwko Intelowi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Intel ma coraz większe problemy ze swoimi procesorami 13 i 14 generacji i mimo usilnych prób uspokojenia opinii publicznej, na koncern rośnie presja niezadowolonych klientów. Jak pewnie już słyszeliście, CPU wymienionych generacji mają spore kłopoty ze stabilnością pracy (zawyżane napięcia), a dodatkowo mogą ulegać szybkiej degradacji, co może stać się przyczyną jeszcze większych kłopotów ze stabilnością pracy komputerów oraz "zgonu" procesora. Do tego we wczesnych wersjach układów dochodzi problem z oksydacją miedzianych połączeń między tranzystorami w rdzeniach, co prędzej, czy później kończyć się będzie wadliwą pracą jednostek sterujących. Intel na początku bagatelizował doniesienia o kłopotach użytkowników, z czasem przyznając, że kłopot dotyczy mikrokodu, który zawyża napięcia pracy CPU i że problem dotyczy głównie procesorów serii 9 (a więc najdroższych)...







Jednak jak się okazuje, problem dotyczy również niższych serii oraz co gorsze dla Intela, modeli serwerowych. O ile koncern obiecuje gwarancyjne wymiany procesorów dla zwykłych użytkowników, to już z firmami pracującymi na komputerach z układami Intela nie będzie tak łatwo. Już kancelaria prawnicza Abington Cole + Ellery bada potencjalny pozew zbiorowy przeciwko firmie Intel z powodu problemów z niestabilnością w ich procesorach 13. i 14. generacji.



O ile wymiana sprzętu nie stanowi większego problemu, to już straty poniesione podczas pracy (np. zrestartowanie komputera, bluescreen), trudno wymiernie ocenić. Jest duże prawdopodobieństwo, że kłopoty nie ominą również układów wlutowanych na stałe w laptopach, gdzie wymiana procesora jest już sprawą dyskusyjną, jeśli chodzi o opłacalność takiego zabiegu i może ona narazić producenta komputerów, jak i firmę Intel, na poważne straty finansowe.



Firma Abington Cole + Ellery uruchomiła stronę internetową, na której przedstawiono potencjalny pozew zbiorowy przeciwko gigantowi chipów komputerowych. Firma prosi poszkodowane osoby o przesłanie swoich danych za pośrednictwem formularza online TUTAJ.



Cała ta sytuacja poruszyła opinię Internautów, którzy zwracają uwagę na rynek wtórny, na którym zapewne pokaże się spora liczba procesorów 13. i 14. generacji z drugiej ręki. Jeśli będziecie chcieli się skusić na taki zakup, warto zwrócić uwagę, czy układ jest jeszcze na gwarancji...



Tymczasem użytkownikom z dotkniętymi problemem procesorami Intel zaleca się obniżenie napięcia i prędkości zegara (a więc ogólniej wydajności), do czasu wydania aktualizacji mikrokodu, co jest rozwiązaniem dalekim od ideału dla procesorów klasy high-end.









źródło: TechPowerUP