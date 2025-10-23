Monitory AGON by AOC na stoisku Alsen - Poznań Game Arena 2025

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka wiodącego producenta monitorów gamingowych – AGON by AOC – wspólnie z Alsen zapraszają na tegoroczną edycję targów PGA. Odwiedzający będą mogli pograć na monitorach AOC z matrycami OLED oraz zobaczyć model CS24A. Jest to e-sportowa konstrukcja o odświeżaniu 610 Hz w edycji specjalnej Counter-Strike 2. Monitor będzie można nabyć na miejscu w obniżonej cenie. AOC AGON PRO CS24A jest 24.1-calowym modelem z matrycą typu TN. Działa on z rozdzielczością 1920 x 1080 px przy odświeżaniu 600 Hz i można go przetaktować do wartości 610 Hz. Jasność monitora to 500 cd/m2, dzięki czemu wyświetlany na nim obraz będzie wyraźnie widoczny nawet w jasnych pomieszczeniach. Czas reakcji panelu wynosi 0.5 ms GtG oraz 0.3 ms MPRT.







Unikalnym rozwiązaniem zastosowanym w CS24A jest system podświetlenia matrycy. Składa się on z dwóch belek z diodami LED umiejscowionych po przeciwnych krawędziach ekranu. Są one podzielone na 20 indywidualnie sterowanych stref. Oprócz wsparcia dla podświetlenia stroboskopowego MBR+ są one zestrojone w taki sposób, by możliwie precyzyjnie synchronizować podświetlenie z odświeżaniem panelu i minimalizować efekt ghostingu. Dzięki tej technologii obraz w ruchu wyświetlany przez monitor jest ostrzejszy niż w modelach ze standardowym podświetleniem.



Monitor wspiera technologie NVIDIA G-Sync Compatible oraz AMD Free-Sync Premium, które zapobiegają efektowi rozrywania obrazu. Na wyposażeniu CS24A znajduje się pilot, który pozwala na szybkie zmiany ustawień, w tym przełączanie się pomiędzy profilami. Jeden jest dedykowany rozgrywce w Counter-Strike 2 a pozostałe dwa również przygotowano z myślą o szybkich grach pierwszoosobowych.



Użytkownicy mogą skorzystać ze złącza DisplayPort 1.4 i dwóch HDMI 2.1. Ponadto w monitorze zintegrowano koncentrator USB. Podstawa jest przystosowana do ustawienia klawiatury blisko monitora i umożliwia regulację wysokości, pochylenie oraz obrót panelu, jak i ustawienie go w trybie portretowym. Jest ona w charakterystycznej pomarańczowo-złotej kolorystyce. Na jej tyle umieszczono grafikę jednej z bardziej rozpoznawalnych broni występującej w grze – AWP. Z kolei na stopie oraz na obudowie panelu znajdują się logotypy Counter-Strike 2. Są to elementy, które na pierwszy rzut oka odróżniają CS24A od wszystkich innych monitorów na rynku.



Podczas Poznań Game Arena na stoisku Alsen (hala nr 8) będzie możliwość obejrzenia monitora na żywo oraz zakupienia go po specjalnej cenie.





Głęboka czerń OLED

AOC AGON PRO AG276QZD został wyposażony w matrycę WOLED wyświetlającą obraz w rozdzielczości Quad HD o proporcjach 16:9. Płaski 26.5-calowy panel cechuje się odświeżaniem ekranu na poziomie 240 Hz i zagęszczeniem pikseli równym 110 PPI. Monitor wyświetla 1.07 miliarda kolorów i pokrywa 136.7% przestrzeni barwowej sRGB oraz 101.3% gamutu Adobe RGB. Czas reakcji pikseli to 0.03 ms (GtG). Sprzęt wspiera technologie FreeSync Premium oraz G-SYNC Compatible. Podstawa AG276QZD umożliwia regulację wysokości, obrót i pochylenie panelu oraz ustawienie go w pozycji portretowej (pivot). Z tyłu obudowy znajduje się asymetryczny moduł podświetlenia RGB. Monitor został wyposażony w dwa złącza HDMI 2.0 oraz dwa złącza DisplayPort 1.4. Dzięki wbudowanemu koncentratorowi USB do wyświetlacza można podłączyć akcesoria takie jak klawiatura czy mysz.



Monitor wyposażony jest w szereg funkcji dla graczy. Są to m.in.: Shadow Control, Crosshair oraz Frame Counter. Odpowiadają one kolejno za rozjaśnienie ciemnych obszarów w grach, wyświetlenie celownika na środku monitora oraz włączenie licznika klatek na sekundę w jednym z rogów ekranu.



Odwiedzający stoisko Alsen w trakcie PGA będą mieli okazję sprawdzić jeden z dziesięciu AG276QZD i samemu przekonać się jak wygląda rozgrywka na monitorze OLED.

































źródło: Info Prasowe - AOC