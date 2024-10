Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motorola zaprezentowała najnowszy model smartfona z rodziny moto g – moto g75 5G w edycji biznesowej. Jego niewątpliwym atutem jest podwójna certyfikacja: IP68 oraz MIL-STD-810H. To pierwszy tak wzmocniony model z rodziny moto g. Dzięki atrakcyjnej cenie i swojej uniwersalności motorola moto g75 5G sprawdzi się idealnie w roli służbowego smartfona. Dzięki certyfikacji wojskowej (MIL-STD-810H) nowy moto g potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach. Dobrze wpisuje się w potrzeby użytkowników biznesowych, gdzie smartfon powinien być przede wszystkim trwały i niezawodny. Niestraszne mu upadki z wysokości nawet 1.2 metra, ciężkie warunki pogodowe, wysoka lub bardzo niska temperatura oraz wilgotność i zapylenie.







Moto g75 5G dzięki technologii Water Touch można obsługiwać nawet w rzęsistym deszczu, a odporne na zarysowanie szkło Gorilla Glass 5 dobrze zabezpiecza jego duży i czytelny ekran o przekątnej 6.78”. Smartfon w edycji biznesowej został wykończony matowym tworzywem PMMA (szkło akrylowe) w grafitowym kolorze, które daje pewność, że urządzenie będzie trwałe i nie wyśliźnie się z dłoni.



Uniwersalne możliwości i długie wsparcie

Motorola moto g75 5G działa płynnie dzięki procesorowi Snapdragon 6 Gen 3 oraz 8 GB pamięci RAM. Użytkownicy znajdą tu również 128 GB pamięci wewnętrznej dla aplikacji oraz do przechowywania plików. Łącząc funkcje oparte na sztucznej inteligencji z łącznością 5G i kompatybilnością z sieciami Wi-Fi 6E, smartfon oferuje optymalne warunki do pracy w środowisku biznesowym. Zastosowana bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera technologię ładowania TurboPower 30 W, a wartościowym dodatkiem w tej półce cenowej jest funkcja ładowania bezprzewodowego z mocą do 15 W.



Za możliwości fotograficzne odpowiada podwójny zestaw aparatów – moduł główny 50 MP (f/1.79) oparty o matrycę Sony LYTIA 600 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz uzupełniający go obiektyw ultraszerokokątny 8 MP (f/2.2). Przedni aparat to oczko 16 MP (f/2.45). Specyfikację zamyka wyświetlacz LTPS Full HD o przekątnej 6.78”. Doskonale sprawdza się on zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, wszystko za sprawą technologii Display Color Boost, która poprawia widoczność ekranu i jakość kolorów. Motorola moto g75 5G posiada także głośniki stereo z wielowymiarowym audio Dolby Atmos, a na pokładzie nie zabrakło wsparcia dla standardu komunikacji bezprzewodowej Bluetooth 5.4 oraz obsługi eSIM.



Edycja biznesowa moto g75 5G wyróżnia się rekordowo długim wsparciem jeśli chodzi o aktualizacje oprogramowania oraz zabezpieczeń systemowych, co ma ogromne znaczenie dla firm nastawionych na długoletnie użytkowania służbowych smartfonów. Motorola dla tego modelu zapewnia aż pięć kolejnych aktualizacji systemu Android, ale także aż 6 lat wsparcia jeśli chodzi o łatki bezpieczeństwa – będą one dostarczane aż do września 2030 roku.



Smartfon obsługuje ekosystem Smart Connect w ramach współpracy marek Motorola oraz Lenovo. Dzięki Smart Connect można przesyłać pliki i zdjęcia pomiędzy urządzeniami (smartfon/tablet/PC z Windows) lub korzystać z monitora, myszki oraz klawiatury aby usprawnić pracę na smartfonie.



Moto g75 5G dla biznesu w Polsce

Smartfon motorola moto g75 5G (8/128 GB) w edycji biznesowej pojawi się w Polsce w październiku, w rekomendowanej cenie detalicznej 1299 PLN. W zestawie sprzedażowym B2B dostępna będzie wersja grafitowa wykończona tworzywem PMMA oraz komplet wyposażenia: ładowarka, etui, zestaw słuchawkowy oraz dodatkowa ochrona ekranu.































źródło: Info Prasowe - motorola