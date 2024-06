Motorola moto e14 - już w polskich sklepach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Moto e14 to podstawowy model smartfona w ofercie producenta. W swoim segmencie oferuje jednak dużo więcej niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Moto e14 wzornictwem nawiązuje do tegorocznych modeli z serii edge – wyspa aparatów jest niewielka i wpasowana w obudowę, a jej brzegi są zaoblone. Sprawia to, że smartfon wyróżnia się smukłą budową (waga 178,8 g przy wymiarach 163.5 x 74.5 x 7.99 mm). Tworzywo pokrywające plecki urządzenia jest matowe, stąd moto e14 dobrze leży w dłoni i nie łapie odcisków palców. Dostępna jest także rozbudowana oferta kolorystyczna, tak charakterystyczna dla marki Motorola. Do wyboru są trzy kolory moto e14: grafitowy (Graphite Gray), jasnozielony (Pastel Green) oraz lawendowy (Pastel Purple).







Motorola zadbała również o to, aby specyfikacja tego modelu zapewniała użytkownikowi odpowiedni komfort użytkowania. Smartfon posiada ekran HD o przekątnej 6.6” i odświeżaniu 90 Hz, którego maksymalna jasność sięga 537 nitów. Wyświetlacz wykonany został w technologii LCD IPS, a chroni go szkło Gorilla Glass 3 znanej marki Corning. Smartfon zabezpieczony został w podstawowym stopniu przed oddziaływaniem wody oraz kurzu i spełnia wymogi standardu IP52. Napędza go napędza ośmiordzeniowy procesor Unisoc T606, wspierany przez 2 GB pamięci RAM (z możliwością jej powiększenia poprzez funkcję RAM Boost) oraz 64 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.2). Osoby potrzebujące więcej przestrzeni na dane mogą rozszerzyć pamięć za pomocą karty microSD. Smartfon wyposażony został w baterię o pojemności 5000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie z mocą 15 W.



Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, główny moduł aparatu moto e14 bazuje na matrycy 13 MP (f/2.2) z PDAF oraz posiada lampę błyskową LED. Obróbkę zdjęć wspomaga sztuczna inteligencja. Aparat do selfie wyposażony został w matrycę 5 MP (f/2.2). Oba moduły są w stanie rejestrować materiały wideo FHD w 30 klatkach na sekundę. Wersja urządzenia dostępna na rynku polskim posiada funkcjonalność dual SIM. Moto e14 pracuje pod kontrolą Androida 14 (Go edition) obsługującego miedzy innymi tak wysoko cenione przez użytkowników gesty Motorola.



Cena i dostępność na rynku polskim

Motorola moto e14 (2/64 GB) trafiła do sprzedaży w Polsce i można będzie ją zakupić w sieciach sklepów: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet oraz Komputronik. Rekomendowana cena detaliczna urządzenia to 399 PLN.

























źródło: Info Prasowe - motorola