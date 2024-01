Motorola moto g34 5G - Niedrogi smartfon z łącznością 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motorola moto g34 5G to najnowszy smartfon z popularnej rodziny urządzeń moto G. Wyróżnia się zarówno charakterystycznym dla firmy Motorola przywiązaniem do designu i atrakcyjnymi kolorami, ale także dobrą wydajnością oraz wsparciem dla 5G, dzięki wykorzystaniu procesora Snapdragon 695 5G. Smartfon moto g34 5G jest interesującym wyborem dla osób, które przy ograniczonym budżecie chcą skorzystać z dobrodziejstw dostępu do sieci 5G. Zapewnia doskonałą rozrywkę dzięki szybkim transferom danych. Wyróżnia go również wyświetlacz o wysokim odświeżaniu, głośniki stereo oraz zaawansowany systemem aparatów. Bateria o pojemności 5000 mAh oferuje długi czas pracy na jednym ładowaniu1, a charakterystyczne wzornictwo i zastosowane materiały sprawiają, że moto g34 5G wyróżnia się w swojej półce cenowej.







Uniwersalny smartfon za niewielkie pieniądze

Smartfon może pochwalić się 6.5” wyświetlaczem HD+ oferującym wysoką płynność obrazu dzięki odświeżaniu ekranu z częstotliwością aż 120 Hz. Wyświetlacz daje też przyjemne wrażenie immersji i nowoczesności, dzięki wąskim ramkom oraz idealnym proporcjom – zajmuje 85% frontu urządzenia. Motorola osadziła w modelu moto g34 5G głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos, które nie tylko głośno grają, ale także zapewniają mocniejsze basy, czystszy wokal i wysoką klarowność dźwięku. Certyfikowany system dźwięku Hi-Res dostarcza profesjonalnych wrażeń audio – wspiera zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe słuchawki oraz zewnętrzne głośniki.



Mocną stroną moto g34 5G jest procesor Snapdragon 695 5G obsługujący łączność mobilną 5G. Pozwala to nie tylko na ultraszybkie przesyłanie danych – co nie jest standardem w półce budżetowej – ale zapewnia również wystarczający zapas mocy fanom gier mobilnych. Uzupełnia go, zależnie od wersji pojemnościowej, 4 lub 8 GB pamięci RAM, a użytkownicy mają do dyspozycji 128 GB pamięci wewnętrznej na swoje pliki. Pojemna bateria 5000 mAh wspiera standard szybkiego ładowania TurboPower 18 W.



Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, motorola moto g34 5G wyposażona została w podwójny moduł aparatu głównego z sensorem 50 MP (Quad Pixel) oferującym 4-krotnie lepszą czułość przy słabym oświetleniu. Uzupełnia go sensor Macro Vision pozwalający na wykonywanie szczegółowych zdjęć w trybie makro. Przedni aparat 16 MP dla bardziej wyrazistych zdjęć selfie, wykorzystuje technologię Ultra Pixel. Aparaty korzystają ze wszystkich dobrodziejstw sztucznej inteligencji (AI), co pozwala korygować niedoskonałości na wykonanych zdjęciach – oferując m.in. automatyczny retusz twarzy w autoportretach.



Motorola moto g34 5G dostępna z najnowszym Androidem 14

Smartfon moto g34 5G jest dostarczany od razu z najnowszym systemem Android 14, który posiada większe możliwości personalizacji, poprawione bezpieczeństwo i zorientowaną na użytkownika funkcjonalność. Pozwala między innymi lepiej dbać o cyfrową higienę, dając możliwość kontrolowania ile czasu spędzamy z naszym smartfonem. Android 14 zapewnia również wyższy poziom ochrony danych użytkownika oraz jest lepiej zintegrowany z najnowszymi aplikacjami, ułatwiając codzienne korzystanie ze smartfona.



Jeśli chodzi o wzornictwo, każdy detal moto g34 5G – od starannie dopasowanej ramki po matowe wykończenie obudowy – daje wrażenie obcowania z dużo droższym smartfonem. Motorola zadbała o wyrafinowaną paletę kolorów oraz wysokiej jakości materiały. Smartfon dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych. Czarna (Charcoal Black) oraz niebieska (Ice Blue) wykorzystują szkło akrylowe (PMMA). Dla osób, które chcą poczuć odrobinę luksusu i szukają czegoś więcej, przygotowana została specjalna morska (Ocean Green) wersja kolorystyczna. W jej wypadku plecki urządzenia są pokryte skórą wegańską, materiałem znanym z droższych modeli smartfonów Motorola. Poza stroną wizualną takie wykończenie zapewnia też dobre właściwości użytkowe – urządzenie pewniej leży w dłoni. Dzięki temu moto g34 5G pomimo swojej niewygórowanej ceny pozwala użytkownikowi lepiej wyrazić jego osobisty styl.



Dostępność i cena w Polsce

Motorola moto g34 5G trafia do Polski w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej (Charcoal Black), niebieskiej (Ice Blue) oraz morskiej (Ocean Green). Smartfon dostępny jest w rekomendowanej cenie detalicznej 799 PLN za wersję pojemnościową 8/128 GB. Urządzenie pojawi się w ofercie operatorów: Orange, Play, Plus oraz T-Mobile.

























Źródło: Info Prasowe - motorola