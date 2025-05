Mozos SGS3 i SGS4 - oferta stojaków do symulatorów wyścigowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mozos, firma znana z akcesoriów audio-wideo i rozwiązań dla graczy, wprowadza na rynek dwa nowe modele stojaków pod kierownicę i pedały do symulatorów wyścigowych: SGS3 oraz SGS4. Oba produkty łączą kompaktową formę z wysoką funkcjonalnością, odpowiadając na potrzeby graczy szukających mobilnych i stabilnych stanowisk do rozgrywki w domowych warunkach. Model Mozos SGS3 to zaawansowany, składany stojak stworzony z myślą o entuzjastach simracingu, którzy cenią sobie realistyczne doznania i wygodę użytkowania. Dzięki konstrukcji typu twin-spar, pozbawionej centralnego wspornika, gracze zyskują większą swobodę ruchów w obrębie pedałów – szczególnie istotną przy technikach takich jak „heel and toe”.







Stalowa rama malowana proszkowo gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia, a pełna regulacja kąta i pozycji zarówno kierownicy, jak i pedałów pozwala idealnie dopasować ustawienia do własnych preferencji. SGS3 jest kompatybilny z szeroką gamą urządzeń od Logitech, Fanatec, Thrustmaster, MOZA czy Simagic, co czyni go wszechstronnym wyborem zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych graczy.



SGS4 – składany stojak wyścigowy dla graczy z ograniczoną przestrzenią

Model Mozos SGS4 to przystępna cenowo alternatywa dla graczy, którzy chcą korzystać z symulatora bez konieczności zajmowania na stałe dużej przestrzeni w domu. Dzięki łatwemu składaniu i kompaktowym wymiarom, SGS4 świetnie sprawdza się w mieszkaniach czy pokojach gamingowych. Po zakończonej sesji można go złożyć i schować – bez potrzeby demontażu sprzętu.



Pomimo niższej ceny, SGS4 oferuje pełną regulację pochylenia i przesuwu platformy kierownicy oraz pedałów, stabilną ramę stalową z zabezpieczeniem antykorozyjnym, a także silikonowe stopki redukujące drgania i chroniące podłogę. Szeroka kompatybilność z najpopularniejszymi markami sprzętu simracingowego zapewnia łatwą konfigurację bez konieczności przeróbek.



Dostępność i zastosowanie

Oba stojaki są już dostępne w sprzedaży w Polsce, a ich konstrukcja umożliwia grę zarówno z poziomu biurka, jak i wygodnie – z sofy czy fotela. Produkty zostały zaprojektowane z myślą o graczach, którzy szukają realistycznych doświadczeń za kierownicą, ale nie dysponują osobnym pokojem do gier.



Mozos SGS3 i SGS4 to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na kompaktowe, mobilne i uniwersalne rozwiązania dla fanów simracingu – zarówno tych zaczynających przygodę z wyścigami, jak i doświadczonych kierowców wirtualnych torów.



































źródło: Info Prasowe / Mozos