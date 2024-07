Mozos XB1 - alternatywa dla sprężonego powietrza

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Mozos wprowadza na rynek nowoczesne rozwiązanie w postaci bezprzewodowej dmuchawy powietrza XB1. To kompaktowe urządzenie oferuje użytkownikom moc oraz wygodę, którą do tej pory można było znaleźć jedynie w przewodowych modelach. Mozos XB1 to idealne połączenie mobilności z wydajnością, które sprawdzi się w różnych sytuacjach – od domowego użytku po profesjonalne zastosowania. Mozos XB1 jest lekką, przenośną dmuchawą powietrza, ważącą jedynie 225 gramów. Dzięki wbudowanym akumulatorom o pojemności 4000 mAh, urządzenie zapewnia do 120 minut ciągłej pracy na najniższym ustawieniu mocy.







Wydajność i moc

Bezszczotkowy silnik o wirujący z prędkością 110 000 obr./min gwarantuje silny podmuch, który skutecznie radzi sobie nawet z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami. Możliwość regulacji siły nadmuchu pozwala dostosować działanie urządzenia do różnych potrzeb.



Wszechstronność zastosowań

Dzięki różnorodnym końcówkom w zestawie, Mozos XB1 nadaje się do czyszczenia elektroniki, dywanów, liści, sierści zwierząt, a także klimatyzacji. Urządzenie może również służyć do rozpalania ognisk czy grilla.



Łatwość obsługi i konserwacji

Kompaktowa konstrukcja i prostota obsługi sprawiają, że korzystanie z Mozos XB1 jest niezwykle intuicyjne. Dodatkowo, dołączona szczoteczka ESD umożliwia łatwe usuwanie uporczywego brudu przed użyciem dmuchawy.



Trwałość i nowoczesność

Mozos XB1 został zaprojektowany z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Wyposażony w nowoczesny port USB-C, zapewnia wygodne i szybkie ładowanie. Dmuchawa XB1 to idealne rozwiązanie zarówno dla domowych użytkowników, jak i profesjonalistów. Dzięki swojej wszechstronności i wysokiej wydajności, urządzenie doskonale sprawdza się w różnych warunkach, zapewniając niezawodność i komfort pracy.



Cena - 199 PLN



























źródło: Info Prasowe - Mozos