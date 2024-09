NAVITEL MR750 SMART – inteligentne lusterko z wideorejestratorem 2K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do oferty firmy NAVITEL dołączył kolejny model wideorejestratora, MR750 SMART, który jest naszpikowany nowoczesnymi technologiami zwiększającymi komfort i bezpieczeństwo jazdy. Wbudowany moduł wieloczujnikowy ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) ostrzega kierowcę o pojazdach i pieszych znajdujących się niebezpiecznie blisko samochodu, alarmuje o opuszczeniu pasa ruchu, a także sygnalizuje moment, gdy należy ruszyć z ruchem drogowym. Rejestrator nagrywa w rozdzielczości 2K, posiada moduły Wi-Fi i GPS oraz tylną kamerkę Full HD. Jego funkcjami zarządza się dotykowo z poziomu 11.9-calowego ekranu.







Za jakość nagrań wideo odpowiada wydajny sensor optyczny SONY IMX335 z 6-warstwową szklaną soczewką, pozwalający na rejestrowanie zdarzeń drogowych w rozdzielczości 2560x1440 pikseli w polu widzenia 150° w każdych warunkach za dnia i nocą. Wideorejestrator montowany jest na lusterku wstecznym za pomocą gumowych nakładek. Tylną kamerkę Full HD mocuje się do szyby przy pomocy taśmy 3M.



Wideorejestrator nagrywa w pętli na karcie pamięci do 256 GB. Do dyspozycji kierowcy są powiadomienia GPS o aktualnej prędkości pojazdu, zbliżaniu się do fotoradarów i innych utrudnieniach oraz tryb parkingowy. Moduł Wi-Fi umożliwia bezprzewodową komunikację z aplikacją na smartfona. Dołączona do zestawu ładowarka samochodowa oferuje interfejs USB-C.



Wideorejestrator NAVITEL MR750 SMART dostępny jest między innymi w sieci RTV Euro AGD i Media Expert. Jego cena SRP wynosi 699 PLN.

























źródło: Info Prasowe - NAVITEL