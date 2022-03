NAVITEL dla Ukrainy - Razem Możemy Więcej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL, dostarczająca rozwiązania na rynku elektroniki samochodowej informuje, że przekazała ponad 20 tysięcy puszek żywności długoterminowej w ramach pomocy dla Ukrainy. Przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy, ponad 6 ton jedzenia trafi bezpośrednio do potrzebujących na terenie Ukrainy. NAVITEL zdecydował również, że z dniem 25.02 zostanie zaprzestana sprzedaż komponentów i produktów tej marki do Rosji oraz Białorusi. Był to naturalny krok, który wykonano, chcąc wyrazić wsparcie dla Ukrainy i jednocześnie dezaprobatę dla konfliktu i bezlitosnej agresji rosyjskiej.







"Jako firma chcieliśmy także wesprzeć osoby potrzebujące w sposób bardziej bezpośredni. Z tego względu zakupiliśmy ponad 20 tysięcy sztuk puszek z żywnością długoterminową i we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa postanowiliśmy wysłać je do Ukrainy, gdzie pomoc jest w tym momencie najbardziej potrzebna. Wierzymy, że nasze działania przyczynią się, chociaż w małym stopniu do poprawy sytuacji tam na miejscu.



Czujemy ogromny smutek, ponieważ jeden z oddziałów firmy NAVITEL znajduje się w Kijowie, gdzie mamy współpracowników, którzy są również naszymi przyjaciółmi. Pozostajemy z nimi w stałym kontakcie i wspieramy bieżącą pomocą na tyle, ile jest to możliwe.



Przy okazji prosimy naszych partnerów handlowych w całej Europie o wspieranie poprzez zweryfikowane zbiórki pieniężne sytuacji w Ukrainie. Będziemy również bardzo wdzięczni, jeśli użytkownicy urządzeń NAVITEL przekażą symboliczną złotówkę lub inną dowolną kwotę na wsparcie, które jest bardzo potrzebne. Razem możemy zrobić więcej” – mówi Tobiasz Jankowski, CEO NAVITEL Europe.



























Źródło: Info Prasowe / NAVITEL