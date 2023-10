NVIDIA - Alan Wake 2 z pełnym ray tracingiem i techniką DLSS 3.5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Epic Games już 27 października opublikuje wyczekiwaną grę od studia Remedy Entertainement. Alan Wake 2 otrzyma pełny ray tracing i najbardziej zaawansowaną grafikę w historii gier komputerowych ulepszoną i akcelerowaną przez technikę NVIDIA DLSS 3.5 z funkcją Ray Reconstruction. Gracze będą eksplorować dwa przepiękne i jednocześnie przerażające światy w poszukiwaniu źródła nadprzyrodzonej ciemności, która uwięziła Alana w wiecznym koszmarze. Alan Wake 2 z pełnym ray-tracingiem wynosi oświetlenie, odbicia i cienie na zupełnie nowy poziom, łącząc je w kompleksowy efekt, który zapewnia niesamowite wrażenia, co można zobaczyć w nowym zwiastunie Alan Wake 2 z technikami RTX (patrz rozwinięcie newsa)...







Aktywacja ray tracingu i techniki DLSS na kartach graficznych GeForce RTX automatycznie włącza funkcję Ray Reconstruction. Zastępuje ona dwa denoisery ujednoliconym modelem AI, który znacząco usprawnia jakość ray tracingu sprawiając, że rozgrywka jest bardziej immersyjna, a grafika bardziej realistyczna. Ponadto, funkcja Ray Reconstruction sprawia, że wydajność wrasta średnio o kolejne 14%.



Techniki NVIDIA sprawiają, że użytkownicy kart graficznych GeForce RTX mogą liczyć na niezrównane doświadczenia i znaczący wzrost wydajności w Alan Wake 2. Wyniki wewnętrznych testów prezentują się następująco:

- W rozdzielczości 4K przy maksymalnych ustawieniach graficznych, z włączonym pełnym ray tracingiem, funkcjami Frame Generation, Ray Reconstruction i Super Resolution liczba klatek na sekundę gwałtownie rośnie. Na karcie graficznej GeForce RTX 4090 wydajność wzrasta 4,1x, co pozwala grać w 120 kl./s. w 4K. Natomiast w przypadku karty GeForce RTX 4080 wzrost wydajności to aż 4.7x. GeForce RTX 4070 Ti zwiększyła swoją wydajność 4,7x, umożliwiając grę w maksymalnych ustawieniach w rozdzielczości 4K z 80 kl./s.

- W rozdzielczości 1440p karty GeForce RTX serii 40 osiągają średnio trzykrotny wzrost liczby wyświetlanych klatek na sekundę z pełnym ray tracingiem i maksymalnymi ustawieniami graficznymi, co umożliwia rozgrywkę z ponad 80 kl./s na karcie GeForce RTX 4070 lub szybszej.

- W najpopularniejszej rozdzielczości wśród graczy, czyli 1080p, wydajność wzrasta średnio 2.7x, co pozwala właścicielom szybszych kart na zabawę z zawrotnymi 190 kl./s.















Źródło: Info Prasowe - NVIDIA