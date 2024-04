NVIDIA ACE ulepszy gry dzięki realistycznym postaciom niezależnym

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Na zakończonych niedawno konferencjach GDC oraz GTC szerokie grono partnerów firmy NVIDIA zaprezentowało rozwiązania oparte na rewolucyjnej technice NVIDIA Avatar Cloud Engine (w skrócie ACE), wykorzystującej generatywną sztuczną inteligencję. W tym tygodniu, w ramach cyklu AI Decoded, NVIDIA prezentuje jej potencjał zrewolucjonizowania sposobu interakcji z cyfrowymi postaciami w grach i w zastosowaniach profesjonalnych. NVIDIA ACE wykorzystuje moc technik NVIDIA Riva i NVIDIA Audio2Face, które w połączeniu z dużymi modelami językowymi (LLM) umożliwiają postaciom niezależnym (NPC) słuchanie, przetwarzanie mowy, generowanie dialogów i odpowiadanie. Deweloperzy są w stanie tworzyć postacie niezależne zdolne do prowadzenia naturalnych rozmów, które się adaptują i toczą w zależności od wyborów gracza.







Otwiera to drzwi do unikalnych wątków, spersonalizowanych interakcji i głębszego poziomu zanurzenia w grach i wirtualnych światach:

- demo technologiczne Covert Protocol: powstało dzięki współpracy firm Ubisoft (projekt NEO NPC), Inworld (autorska technika wykorzystująca AI) oraz NVIDIA (technika ACE) i zaprezentowane na GDC, zaowocowało fascynującą symulacją, w której mechanika rozgrywki wymaga od gracza wcielenie się w rolę prywatnego detektywa i rozmowę z kreatywnymi postaciami niezależnymi, mającymi świadomość otaczającego ich środowiska

- demo NVIDIA Kairos prezentujące restaurację z ramenem: po raz pierwszy zaprezentowane na targach CES na początku tego roku. Postać niezależna pokazała potencjał techniki NVIDIA ACE, umożliwiając rozmowę z graczem i będąc świadoma otaczających ją obiektów, co pozytywnie wpłynęło na interaktywność rozgrywki



Możliwości techniki NVIDIA ACE wykraczają oczywiście poza gry i obejmują zastosowania w innych dziedzinach poprzez tworzenie realistycznych cyfrowych asystentów. Przykładami są konsultant z przychodni zdrowia zaprezentowany przez Hippocractic AI oraz awatar pracownika działu obsługi klienta firmy UneeQ.







źródło: Info Prasowe - NVIDIA