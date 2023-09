NVIDIA DLSS 3.5 od 21 września w Cyberpunk 2077 i Chaos Vantage

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

NVIDIA DLSS 3.5 sprawia, że gry nie tylko wyglądają lepiej, ale są również bardziej realistyczne i immersyjne. To wszystko dzięki nowej funkcji Ray Reconstruction, wykorzystującej do działania sztuczną inteligencję i znacząco udoskonalającej jakość ray tracingu. Również w aplikacjach ulepszono podgląd obrazu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu twórcy mogą sprawniej wizualizować efekty swojej pracy przed przystąpieniem do czasochłonnego renderowania. Funkcja Ray Reconstruction jest dostępna dla użytkowników wszystkich kart graficznych GeForce RTX oraz NVIDIA RTX.

Poinformowano także, że debiutujące w tym tygodniu gry Lies of P, Party Animals, Warhaven oraz Witchfire otrzymują wsparcie techniki DLSS od dnia premiery. Gracze mogą także zapisać się na otwarte testy wersji beta The First Descendant, która będzie akcelerowana przez DLSS 3.



NVIDIA po raz kolejny dokonuje znaczącego postępu w technikach renderowania dzięki wprowadzeniu DLSS 3.5 z funkcją Ray Reconstruction. Działa ona w oparciu o nowy model SI, który usprawnia jakość ray tracingu w grach i aplikacjach, które go wykorzystują.



Ray Reconstruction zastępuje wykorzystywane do tej pory ręcznie dostrajane reduktory szumu (denoisery) siecią neuronową, wytrenowaną przez superkomputer NVIDIA, która generuje piksele wyższej jakości pomiędzy próbkowanymi promieniami.



Technika DLSS 3.5 została wyszkolona na pięciokrotnie większej ilości danych niż DLSS 3. Z tego względu doskonale rozpoznaje różnorodne efekty ray tracingu, przez co podejmuje inteligentniejsze decyzje dotyczące wykorzystania danych czasowych i przestrzennych. Pozwala także utrzymać wysoką częstotliwości przepływu informacji, co umożliwia zdecydowanie sprawniejsze skalowanie obrazu.



Cyberpunk 2077 otrzymuje 21 września aktualizację z DLSS 3.5



Już pojutrze zostanie wydana aktualizacja 2.0 do gry Cyberpunk 2077, która wprowadzi masę usprawnień, w tym technikę DLSS 3.5. Pozwoli to na osiągnięcie w trybie graficznym RT: Overdrive niezwykłej jakości i przejrzystości odbić. Globalne oświetlenie będzie jeszcze dokładniejsze, a cała rozgrywka stanie się bardziej realistyczna i immersyjna.



Zaledwie kilka dni później, a mianowicie 26 września, zadebiutuje płatny dodatek Cyberpunk 2077: Widmo wolności z pełnym ray tracingiem oraz DLSS 3.5 z funkcją Ray Reconstruction. Na graczy czeka zupełnie nowa przygoda utrzymana w klimacie szpiegowskiego thrillera.



„Dzięki inteligentnej technice DLSS 3.5, napędzanej mocą renderowania SI, możesz doświadczyć najnowszej lokalizacji Dogtown w Cyberpunk 2077: Widmo wolności w najlepszej odsłonie, z ostrzejszym obrazem, bardziej precyzyjnym oświetleniem i najwyższą możliwą liczbą wyświetlanych klatek na sekundę”, powiedział Jakub Knapik, wiceprezes ds. artystycznych oraz dyrektor artystyczny w CD PROJEKT RED.



Wielu graczy będzie również rozważać zakup nowej karty graficznej. Dobrym wyborem dla gier wykorzystujących DLSS 3.5 jest GeForce RTX 4070, dostępna już od 2899 zł. W Polsce dostępne są również karty referencyjne z linii Founders Edition.



Aby dowiedzieć się więcej o technice DLSS 3.5 oraz rekonstrukcji promieni zastosowanej w Cyberpunk 2077 oraz dodatku Cyberpunk 2077: Widmo wolności, zajrzyj do artykułu na ten temat oraz obejrzyj najnowszy zwiastun Cyberpunk 2077: Widmo wolności pokazujący wykorzystanie technik RTX.



DLSS 3.5 dla twórców: od 21 września w Chaos Vantage oraz od października w NVIDIA Omniverse



Platformy i aplikacje kreatywne zawierają szeroką gamę treści, które sprawiają trudności tradycyjnym reduktorom szumu, ponieważ wymagają one ręcznego dostosowania do każdej sceny. W efekcie jakość obrazu w trakcie poglądu nie jest optymalna. Dzięki DLSS 3.5 sieć neuronowa jest w stanie samodzielnie rozpoznać typ sceny i stworzyć obraz o wysokiej jakości jeszcze przed ostatecznym renderingiem.









Źródło: NVIDIA