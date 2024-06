Nadchodząca premiera realme GT 6 i słuchawki Buds Air6 Pro

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Wraz ze zbliżającą się premierą realme oficjalnie ogłasza, że smartfony realme GT 6 zostaną wyposażone w najnowocześniejsze chipsety Snapdragon, słynące z wysokiej wydajności i efektywności. Bohaterem nowej serii stanie się pogromca flagowców, model GT 6, zasilany najnowszym układem Snapdragon 8s Gen 3 od Qualcomm. Ten wyjątkowy chipset ustanawia nowy standard szybkości i użyteczności dla użytkowników dzięki wynikowi w testach benchmarkowych przekraczającemu 1 650 000. Tymczasem jego młodszy brat, realme GT 6T, korzysta z układu Snapdragon 7+ Gen 3, który doskonale łączy moc i efektywność. Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy poszukują wydajnego doświadczenia, nie rezygnując przy tym z długiej żywotności baterii.



Co więcej, realme zacieśnia współpracę z Qualcomm, nawiązując długoterminowe i stabilne partnerstwo. Na naszym wydarzeniu premierowym wystąpi Emiliano Sottani, Dyrektor ds. Marketingu Produktów w Qualcomm Europe, aby zaprezentować osiągi nowego chipsetu. Według oficjalnych danych Qualcomm, Snapdragon 8s Gen 3 zapewnia 20% wzrost wydajności CPU i 15% wzrost wydajności GPU w porównaniu z Snapdragonem 8 Gen 1. Ten procesor w modelu realme GT 6 to prawdziwy przełom pod względem wydajności i efektywności, który wynosi portfolio Qualcomm na wyższy poziom.



Oprócz nowych smartfonów, realme wprowadza również na rynek realme Buds Air6 Pro, słuchawki z zaawansowaną technologią audio. Dzięki systemowi z podwójnym mikrofonem, który eliminuje hałas zewnętrzny i wewnętrzny, Buds Air6 Pro zapewniają krystalicznie czysty dźwięk. Dodatkowo, inteligentna adaptacyjna redukcja szumów dynamicznie dostosowuje poziom wyciszenia w czasie rzeczywistym, tworząc idealne warunki do słuchania muzyki.

W sercu słuchawek Buds Air6 Pro kryje się zaawansowany system Hi-Fi Quality Dual Driver, który łączy 11-milimetrowy głośnik basowy z 6-milimetrowym mikro-planarnym tweeterem. Połączenie to gwarantuje głębokie, bogate basy i krystalicznie czyste wysokie tony. Dodatkowo, dzięki bezprzewodowej transmisji LDAC HD, oferującej trzykrotnie wyższą szybkość przesyłu danych niż tradycyjne rozwiązania, oraz certyfikatowi Hi-Res Audio, słuchawki dostarczają niesamowicie szczegółowe doznania dźwiękowe i pozwalają zanurzyć się w ulubionej muzyce jak nigdy dotąd.



źródło: realme