Nadchodzi ESL R1 - przyszłość wirtualnych wyścigów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ESL, marka ESL FACEIT Group (EFG) razem z najnowszą produkcją Competition Company - RENNSPORT, będącą platformą poświęconą wirtualnym wyścigom, ogłosiły dzisiaj najnowszy etap swojej współpracy przez stworzenie nowego cyklu wirtualnych wyścigów. ESL R1 to debiutująca liga esportowa, która wyznaczy zupełnie nowy standard dla wirtualnych wyścigów, tworząc idealny kompromis dla producentów marek samochodowych i graczy. Nowa inicjatywa czerpie garściami z tego, co najlepsze w wyścigach na żywo i łączy to z nieograniczonymi możliwościami świata cyfrowego. ESL R1 będzie celebracją prędkości i najwyższego poziomu umiejętności, tworząc nowy cykl mistrzostw, które dostarczą widzom niesamowite, immersyjne widowisko.







Inauguracyjny turniej na żywo odbędzie się podczas bezpłatnego IEM Expo, w ramach wydarzenia Intel Extreme Masters (IEM) Katowice, w dniach 10-12 lutego 2023 roku, z przytupem rozpoczynając Sezon Wiosenny ESL R1 2023. W trakcie ESL R1 po raz pierwszy najbardziej znane organizacje esportowe będą rywalizować z licencjonowanymi zespołami motoryzacyjnymi z sieci partnerskiej RENNSPORT. Ponadto, w rozgrywkach wezmą udział drużyny z dzikiej karty, gwarantując wysoką przystępność turnieju i niespotykany dotąd poziom rozrywki w wirtualnych wyścigach. W pierwszym sezonie ESL R1 weźmie udział 8 zespołów partnerskich i 4 zespoły z dziką kartą:

• Apex Racing Team

• BMW M Team BS+COMPETITION

• FaZe Clan

• FURIA

• G2 Esports

• Heroic

• Mercedes-AMG PETRONAS Esports Team

• Mercedes-AMG Team Williams Esports

• MOUZ

• Porsche Coanda Esports Racing Team

• R8G eSports

• Team Redline



48 kierowców (czterech na zespół) będzie rywalizować ze sobą w ośmiu rundach sezonu zasadniczego. Każda runda będzie składać się w sumie z 7 wyścigów: 4 ćwierćfinałów, 2 półfinałów i finału. Każdy wyścig poprzedzony będzie również sesją kwalifikacyjną, która ma na celu ustalenie kolejności startu każdego kierowcy. Po rozpoczęciu cyklu na IEM Expo w Katowicach, rundy będą rozgrywane online w piątki i poniedziałki.



W każdym sezonie, 24 najwyżej klasyfikowanych kierowców awansuje do ESL R1 Major, gdzie zmierzą się w walce o tytuł mistrzowski ESL R1. Harmonogram na rok 2023 składa się z dwóch sezonów, z których każdy zakończy się finałowym wydarzeniem organizowanym na żywo, z łączną pulą nagród wynoszącą 500 000 euro.



Daty dla pierwszego, wiosennego sezonu ESL R1 2023, prezentują się następująco:

• Rozpoczęcie Sezonu Wiosennego ESL R1 2023: 11-12 lutego, 2023 / IEM Expo, Katowice, Polska

• ESL R1 2023 Spring Major podczas RENNSPORT Summit: 27-28 maja, 2023 / Monachium, Niemcy



Daty dla drugiego, jesiennego sezonu ESL R1 2023, prezentują się następująco:

• Sezon Jesienny ESL R1 2023: sierpień 2023 / online

• ESL R1 2023 Fall Major podczas DreamHack Winter: 23-25 listopada, 2023 / Jönköping, Szwecja



Więcej informacji o ESL R1 można znaleźć na Stronie Ligi oraz na oficjalnych kanałach w serwisach Twitter, Reddit, Facebook, Instagram i TikTok.























Źródło: Info Prasowe / ESL