Nadchodzi EdenSpark - Nowy rozdział w tworzeniu gier na konsole

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Gaijin Entertainment z dumą ogłasza EdenSpark. pierwszą otwartoźródłową platformę, która umożliwia niezależnym twórcom gier łatwe udostępnianie swoich produkcji użytkownikom konsol, bez ograniczeń i z pełnym zachowaniem praw do własnego kodu. Zamknięte testy beta ruszą w listopadzie tego roku, a oficjalna premiera planowana jest na 2026 rok. EdenSpark daje niezależnym twórcom gier prosty dostęp do konsol, bez potrzeby posiadania zarejestrowanej firmy czy ponoszenia kosztownych formalności prawnych. Każdy może zamienić swój pomysł w grę i udostępnić ją znajomym na PC, PlayStation lub Xboxie. W przeciwieństwie do zamkniętych ekosystemów oferujących podobne możliwości, twórcy korzystający z EdenSpark zachowują pełne prawa do swoich dzieł.







Mogą pozostawić swoje projekty w społeczności EdenSpark lub, jeśli zechcą, samodzielnie je opublikować i przenieść w dowolne miejsce. To unikalne połączenie dostępności i swobody wyróżnia EdenSpark na tle konkurencji. Główne silniki oferują co prawda profesjonalne narzędzia, lecz często nie ułatwiają szybkiego dotarcia do graczy konsolowych, nie są oparte na otwartym kodzie źródłowym lub nie spełniają żadnego z tych warunków. EdenSpark wypełnia tę lukę.



EdenSpark został stworzony by obniżyć próg wejścia w świat tworzenia gier i obudzić kreatywność każdego gracza, który kiedykolwiek marzył o stworzeniu własnego tytułu. Doświadczeni programiści mogą swobodnie pracować z kodem, natomiast początkujący twórcy skorzystają z narzędzi wspieranych sztuczną inteligencją – do generowania grafiki, dźwięku, logiki rozgrywki czy budowania światów za pomocą prostych poleceń. Co więcej, gry można tworzyć nawet bezpośrednio na konsoli. Wystarczy tylko podłączyć klawiaturę. Platforma bazuje na silniku Dagor Engine opracowanym przez Gaijin, sprawdzonej technologii napędzającej takie tytuły jak War Thunder, Enlisted czy Active Matter, która gwarantuje profesjonalną wydajność i skalowalność dla projektów każdego formatu.



Platforma EdenSpark zadebiutuje w listopadzie wraz z uruchomieniem zamkniętej bety, która umożliwi dostęp do wielu prototypów gier oraz pozwoli twórcom przesyłać własne projekty. Latem 2026 roku planowana jest premiera wersji 1.0 – ze stabilnymi interfejsami API i pełną integracją asystenta AI. Jesienią natomiast udostępniony zostanie kod źródłowy EdenSpark dla komputerów PC, a także oficjalne wsparcie dla konsol Xbox i PlayStation. Szczegółowy plan rozwoju można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej EdenSpark.



EdenSpark już teraz posłużył do stworzenia prototypów wielu różnorodnych gier – od urokliwych produkcji w stylu pixel art i eksperymentalnych wyścigówek, po nowoczesne strzelanki wojskowe o jakości graficznej klasy AAA. Wszystkie te tytuły można zobaczyć w oficjalnym zwiastunie EdenSpark i będą one dostępne do pobrania wraz ze startem zamkniętej bety.

























źródło: Info Prasowe - Galaktus