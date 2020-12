Nadciąga ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZOTAC Technology Limited ogłasza premierę kart graficznych z serii ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti. Druga generacja kart z serii NVIDIA RTX została zaprojektowana w oparciu o zaawansowaną architekturą NVIDIA Ampere. Najnowsze modele oferują technologię Ray Tracing działającą w czasie rzeczywistym oraz wykorzystują zaawansowane algorytmy SI. Nowe karty ZOTAC GAMING zapewnią niesamowitą rozgrywkę w rozdzielczości 1080p i 1440p w cenie od 1899 PLN. Seria ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti wprowadza modele Twin Edge OC i Twin Edge. Obie karty graficzne charakteryzują się kompaktową długością. Mierzą one zaledwie 222 mm w konfiguracji z dwoma gniazdami.







Chłodzenia nowych kart to połączenie szerokiego, aluminiowego radiatora, czterech 6mm miedzianych ciepłowodów i dwóch 90mm 11- łopatkowych wentylatorów. Zastosowane rozwiązanie zapewnia o 10% większy przepływ powietrza w porównaniu z poprzednią generacją, a jednocześnie gwarantuje cichą pracę. Aby umożliwić większą kontrolę funkcja Active Fan Control pozwala użytkownikom na niezależne sterowanie prędkością każdego z wentylatorów. Model Twin Edge OC jest dodatkowo wyposażony w funkcję FREEZE fan stop, która automatycznie zatrzymuje wentylatory gdy procesor graficzny nie pracuje, zapewniając bardziej wydajne i jeszcze cichsze chłodzenie.



Metalowa dolna płyta zapewnia wszechstronną ochronę, co przekłada się na większą trwałość i żywotność karty graficznej. Aby uzyskać najlepsze wrażenia jej posiadacze mogą skorzystać z najnowszej wersji programu ZOTAC GAMING FireStorm Utility, aby dostosować ustawienia karty graficznej, monitorować procesor graficzny czy ustawić prędkość wentylatora za pomocą funkcji Active Fan Control.



































Źródło: Info Prasowe / Zotac