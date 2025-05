Najdłuższa noc muzeów 2025 World of Warships

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Studio Wargaming, twórcy i wydawcy wiodącej wieloosobowej gry morskiej World of Warships, będzie gospodarzem 5. edycji dorocznej transmisji Najdłuższej nocy muzeów, która odbędzie się 18 maja. W jej trakcie omówiona zostanie ewolucja najbardziej charakterystycznych okrętów wojennych z okresu II wojny światowej. Tegoroczne wydarzenie zaprezentuje również Atlas Morskich Muzeów, całkowicie nowe, darmowe narzędzie, które wynagrodzi graczy odwiedzających instytucje pamięci historycznej. Równocześnie, majowa aktualizacja to nowa zawartość w grze, w skład której wchodzi nowy, napakowany akcją tryb gry - Zdradliwa trasa, Operacja Dynamo wprowadzona z okazji swojej 85. rocznicy, strategiczne wydarzenie i znacznie więcej.







Najdłuższa noc muzeów - piąta edycja

Już po raz piąty World of Warships będzie gospodarzem dorocznej megatransmisji Najdłuższej nocy muzeów, która odbędzie się 18 maja i skupi na omówieniu różnych typów i ewolucji okrętów, które brały udział w II wojnie światowej. Sceną dla transmisji będą muzea z całego świata, które znajdują się na jednych z najbardziej legendarnych okrętów w historii. Widzowie transmisji przyjrzą się rozwojowi różnego rodzaju jednostek, zaczynając od lotniskowców na przykładzie USS Intrepid, eksplorując zmianę roli pancerników w ramach wycieczki na USS Wisconsin oraz analizując wpływ okrętów podwodnych na kierunek działań morskich z pokładu USS Cod. Aby uczcić swoją piątą rocznicę, w tegorocznej edycji wydarzenia weźmie udział popularny autor historycznego kanału YouTube History Hit, uznany historyk Dan Snow, który zmierzy się z AI w debacie na temat ewolucji okrętów.



“Już w przeszłości współpracowaliśmy z World of Warships i jesteśmy dumni mogąc wspierać inicjatywę, która prezentuje niesamowitą pracę muzeów oddanych zachowaniu historii tych legendarnych okrętów” - mówi Dan Snow, History Hit. „Jako pełni pasji adwokaci historii wierzymy, że wydarzenia takie, jak Najdłuższa noc muzeów to bezcenna okazja, aby zainspirować i zaangażować nowe pokolenia w nasze wspólne dziedzictwo marynarki wojennej”.



Atlas morskich muzeów

Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyła będzie premiera Atlasu morskich muzeów – nowej, cyfrowej platformie stworzonej w celu pomocy graczom i entuzjastom historii odkrywać muzea marynarki wojennej na całym świecie. Na start Atlas zostanie zaprezentowany jako interaktywna mapa z 9 muzeami i instytucjami historycznymi z całego świata. Narzędzie, które już wkrótce zostanie wzbogacone o nowe lokalizacje, ma na celu dostarczać praktyczne informacje o muzeach odwiedzającym i promować miejsca, które dbają o zachowanie morskiego dziedzictwa. Wraz ze wzrostem liczby zaangażowanych partnerów, wśród nadchodzących elementów Atlasu będą specjalne oferty w muzeach dostępne w ramach Klubu Kapitańskiego World of Warships i specjalne nagrody w grze dostępne na miejscu dla odwiedzających.



Atlas dostępny jest dla wszystkich za darmo na stronie -> https://navalmuseumatlas.com/













źródło: Info Prasowe - Wargaming