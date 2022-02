Najnowsze laptopy MSI już niebawem w sprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI, globalny lider branży sprzętu komputerowego, podczas tegorocznych targów CES w Las Vegas zapowiedział wiele nowych produktów, które swoją premierę będą miały w 2022 roku. Wśród nich były między innymi wydajne laptopy Vector GP76, Stealth GS66 i Raider GE76, które już niebawem trafią do sprzedaży. MSI Vector GP76 to laptop, który został stworzony, by zachwycać niezawodnością. Urządzenie zostało wyposażone w najnowszy model procesora Intel Core i9 12. generacji oraz mobilny model karty graficznej GeForce, w najmocniejszej konfiguracji nawet w wersji RTX 3080 8GB GDDR6. Podzespoły te w połączeniu z 17,3-calowym wyświetlaczem IPS o częstotliwości odświeżania do 360 Hz i gamingową klawiaturą SteelSeries z indywidualnym podświetleniem RGB to gwarancja niezapomnianych gamingowych przeżyć.







O optymalną temperaturę laptopa dba system chłodzenia Cooler Boost 5, który został specjalnie zaprojektowany dla laptopów MSI. Składa się on z dwóch bardzo wydajnych wentylatorów i sześć ciepłowodów, które efektownie odprowadzają ciepło od procesora i karty graficznej.



Zaletą notebooka należącego do zupełnie nowej serii, Vector GP, jest dostęp do oprogramowania MSI Center. Dzięki niemu skorzystamy z wyjątkowego trybu Gaming Mode, funkcji SmartAudio czy technologii Ambient Silent AI. Ponadto MSI Vector GP76 posiada najnowszą technologię Wi-Fi 6E, za której sprawą praca w sieci bezprzewodowej staje się jeszcze przyjemniejsza. O wrażenia dźwiękowe dzięki systemowi zgodnemu z High-Resolution Audio też zdecydowanie nie musimy się martwić. Laptop posiada także system operacyjny Windows 11 do wyboru w wersji Home lub Pro.





W gamingu i biznesie doskonale sprawdzi się również MSI Stealth GS77. W smukłej, eleganckiej i wytrzymałej obudowie wykonanej z czarnego, piaskowanego metalu, kryją się bowiem bardzo wydajne podzespoły. Sercem laptopa jest procesor Intel Core i9 12. generacji, a za grafikę odpowiadać może nawet najnowszy mobilny model karty graficznej GeForce RTX 3080 TI 16 GB GDDR6. W tym modelu również znalazł się nowy system chłodzenia Cooler Boost 5.



Stealth GS77 ma 17.3-calowy wyświetlacz z matrycą IPS, która zagwarantuje znakomite odwzorowanie kolorów. Jego rozdzielczość może wynieść nawet 3840 x 2160 (UHD), a odświeżanie aż 360 Hz. Gamerzy będą więc zachwyceni. Mocnych punktów tego modelu jest jednak jeszcze więcej. Jego mobilny charakter podkreślają bateria o pojemności 99.9 Whr oraz technologia Wi-Fi 6E, która zapewnia niezwykle wysoką prędkość transmisji danych i stabilność działania sieci. Stealth GS77 posiada też klawiaturę gamingową firmy SteelSeries z podświetleniem RGB, oprogramowanie MSI Center, 6-głośnikowy system audio i system operacyjny Windows 11 Home lub Pro.



Mamy tu przecież do czynienia z najnowszymi modelami procesorów z serii Intel Core i9. 12 generacji czy nawet najnowszym mobilnym modelem karty graficznej GeForce RTX 3080 Ti 16 GB GDDR6. Mocne podzespoły potrzebują jednak równie wydajnego chłodzenia, ale i o to się zatroszczono. W laptopie działa system Cooler Boost 5 z większymi wentylatorami i szerszymi ciepłowodami.



Immersyjny, 17.3-calowy wyświetlacz laptopa MSI Raider GE76 może osiągać rozdzielczość aż do UHD oraz nawet 360-hercową częstotliwość odświeżania. Taka specyfikacja to gwarancja płynnego obrazu. Notebook posiada akumulator o pojemności 99,9 Whr, oprogramowanie MSI Center między innymi z wyjątkowym trybem Gaming Mode, system operacyjny Windows 11 Home lub Pro oraz system dźwiękowy Dynaudio z dwustronnym głośnikiem niskotonowym Duo Wave. Raider GE76 wyposażony jest też w najbardziej kompletny zestaw portów, co zapewnia jego użytkownikowi maksymalną elastyczność.



Kupując najnowsze modele laptopów MSI z procesorami Intel Core 12. generacji, możecie otrzymać gratis stylowy plecak na nowe urządzenie. Dodatkowo, pisząc recenzję o jednym z notebooków w wybranym sklepie, macie szansę zgarnąć doładowanie portfela Steam o wartości 50 dolarów. Promocja trwa od 1 lutego do 15 marca 2022 roku.





































Źródło: Info Prasowe / MSI