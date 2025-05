Najnowsze smartfony motorola razr i edge, już w sprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motorola wprowadziła do Polski swoją najnowszą generację smartfonów – składane modele z rodziny razr 60, a także kolejne modele serii edge 60. Łączą one w sobie solidność, styl i wydajność, a także znacznie potężniejsze możliwości fotograficzne. Od 8 do 21 maja nowe urządzenia można kupić w niezwykle korzystnej promocji ze zwrotem części wydanych środków (cashback) na konto. Najnowsza generacja kultowej rodziny razr to najbardziej dopracowane „klapki” w historii marki. Motorola zaprojektowała dla nich wzmocniony tytanem zawias – o 35% solidniejszy i trwalszy od poprzednika, który dodatkowo nadaje złożonemu urządzeniu smuklejszy profil. Zarówno razr 60 ultra, jak i razr 60 mają klasę odporności IP48 – są chronione nie tylko przed wodą, ale i kurzem. Co istotne, oba smartfony – dzięki kompaktowym rozmiarom – mieszczą się nawet w niewielkiej torebce lub ciasnej kieszeni. Do zestawu dodawane jest także etui, które umożliwia noszenie smartfona na pasku.







Motorola razr 60 ultra ma największy na rynku 4” ekran zewnętrzny pOLED z pełną funkcjonalnością aplikacji i rozbudowaną personalizacją. W modelu razr 60 ekran ten ma 3.6”. Oba smartfony – jeśli nie ma takiej potrzeby – można obsługiwać bez konieczności ich otwierania. Główne wyświetlacze to odpowiednio 7” AMOLED 165 Hz (razr 60 ultra) i 6,9” AMOLED 120 Hz (razr 60) – oba są jasne i oferują znakomite odwzorowanie kolorów.



W razr 60 ultra zastosowano potrójny zestaw aparatów 50 Mpx, w tym ultraszerokokątny oraz przedni aparat do selfie. Model razr 60 oferuje główny aparat 50 Mpx i ultraszerokokątny 13 Mpx, zestaw uzupełnia aparat selfie 32 Mpx. Sztuczna inteligencja moto ai automatycznie dopasowuje ustawienia zdjęć i nagrań do sceny, a funkcje takie jak OIS (optyczna stabilizacja obrazu), Signature Style czy adaptacyjna stabilizacja ułatwiają uzyskanie idealnych ujęć – także wideo. Motorola razr 60 ultra to flagowiec z krwi i kości, napędzany ultrawydajnym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Ma również 16 GB RAM i 512 GB pamięci na dane. W modelu motorola razr 60 znajdziemy procesor MediaTek Dimensity 7400X, 8 GB RAM i 256 GB pamięci. Oba smartfony oferują znacznie pojemniejsze – w stosunku do poprzedniej generacji – baterie: 4700 mAh (razr 60 ultra) i 4500 mAh (razr 60). W modelu razr 60 ultra pojawiło się także szybsze ładowanie: przewodowe z mocą 68 W oraz bezprzewodowe 30 W. Oznacza to nie tylko dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu, ale też wygodniejszy i szybszy proces uzupełniania energii.



Seria edge 60 – solidna, stylowa i funkcjonalna średnia półka

Wyróżnikiem smartfonów motorola edge 60 pro oraz edge 60 jest solidność, przy zachowaniu harmonijnej i stylowej konstrukcji. Oba nowe modele spełniają normy MIL-STD-810H oraz IP68/IP69, co oznacza odporność na upadki i ekstremalne warunki środowiskowe – a szczelność urządzenia nie ogranicza się do przypadkowego zanurzenia. Motorola edge 60 pro i edge 60 mają wysokiej klasy 6.67” ekran pOLED 120 Hz o jasności do 4500 nitów. Dzięki charakterystycznej dla serii edge zakrzywionej konstrukcji, ramki ekranu są praktycznie niewidoczne – oba smartfony są niezwykle poręczne, mimo dużej przekątnej.



Oba modele oferują bardzo uniwersalny zestaw aparatów – zarówno dla podróżników, jak i dla osób potrzebujących fotograficznego smartfona do pracy. Główny moduł to zestaw: 50 Mpx + 50 Mpx (ultraszerokokątny) + 10 Mpx (teleobiektyw). Do tego dochodzi aparat selfie 50 Mpx. Matryca Sony LYTIA 700C i optyczna stabilizacja obrazu gwarantują ostre, żywe zdjęcia. Także w serii edge użytkownicy mogą liczyć na wsparcie moto ai w zakresie dopasowania ustawień i przetwarzania zdjęć.



Sercem modelu edge 60 pro jest wydajny i energooszczędny procesor MediaTek Dimensity 8350 Extreme, wspierany przez 12 GB RAM i 512 GB pamięci na dane. W edge 60 znajdziemy sprawdzony układ MediaTek Dimensity 7300 – znany z modelu edge 60 fusion. Smartfon oferuje 12 GB RAM i – w zależności od wariantu – 256 GB lub 512 GB pamięci. Jeśli chodzi o czas pracy – tu zdecydowanym liderem jest motorola edge 60 pro z baterią 6000 mAh, ładowaniem przewodowym 90 W i bezprzewodowym 15 W. Smartfon uzyskał wyróżnienie GOLD Battery w benchmarku DXOMARK (164 punkty). To idealny wybór dla osób poszukujących smartfona, który nigdy nie zawiedzie, gdy zapomną zabrać ze sobą ładowarki. Model edge 60 ma baterię 5200 mAh i ładuje się z mocą 68 W.



Styl, materiały premium i kolory PANTONE

Najnowsze składane modele z rodziny razr to połączenie wyjątkowego wykończenia z modnymi kolorami PANTONE. Flagowa motorola razr 60 ultra oferuje cztery eleganckie warianty – m.in. z naturalnego drewna (pozyskanego zgodnie z certyfikatem FSC) czy włoskiej Alcantary, kojarzącej się z wnętrzem luksusowego auta. Model razr 60 wykończony został tworzywem, które – w zależności od wariantu – inspirowane jest nylonem, skórą lub acetatem. Każdy z trzech wariantów obudowy ma swój unikalny kolor PANTONE i fakturę.



Smartfony motorola edge 60 pro i edge 60 mają ekrany zakrzywione na każdej z krawędzi, a ich plecki wykończono tworzywami nawiązującymi do płótna, nylonu lub skóry. Model edge 60 pro dostępny jest w trzech, natomiast model edge 60 – w dwóch kolorach z palety PANTONE. Współpraca pomiędzy Motorolą a PANTONE nie ogranicza się wyłącznie do kolorów obudowy. Wszystkie nowe smartfony posiadają również fotograficzne certyfikaty Pantone Validated Colour oraz Pantone SkinTone, które wpływają na prawidłowe odwzorowanie kolorów podczas robienia zdjęć.



Moto ai i aktualizacja oprogramowania

Motorola wprowadza nowe możliwości obsługi smartfonów dzięki sztucznej inteligencji moto ai, która wspiera użytkownika w czasie rzeczywistym. W urządzeniach pojawił się specjalny przycisk dedykowany moto ai, który pozwala szybko wywołać asystenta AI. Posiadacze nowych modeli razr oraz edge mogą liczyć na kolejne funkcje sztucznej inteligencji, które ułatwią codzienne korzystanie ze smartfona – m.in. podsumowanie powiadomień, proponowanie działań w oparciu o analizę zawartości ekranu, tworzenie playlist oraz generowanie unikalnych naklejek. Moto ai rewolucjonizuje codzienne zadania, a także może korzystać z wielu modeli AI rozwijanych przez partnerów firmy Motorola. Obecnie większość funkcji moto ai działa w trzech językach: angielskim, hiszpańskim oraz portugalskim – jednak rozwiązanie to jest intensywnie rozwijane. Wszystkie najnowsze smartfony razr oraz edge oferują użytkownikom na start Androida 15 z wygodną i lekką nakładką Hello UI, wspierającą popularne gesty moto. Smartfony (edge 60, edge 60 pro, razr 60 oraz razr 60 ultra) otrzymają trzy kolejne wersje systemu Android oraz 4 lata wsparcia w zakresie łatek bezpieczeństwa.



Promocja na start, ceny i dostępność nowych smartfonów w Polsce

Dla każdego z nowych smartfonów przygotowana została na start sprzedaży oferta promocyjna cashback. Kwota zwrotu uzależniona jest od wybranego modelu.

• motorola razr 60 ultra (16 GB/512 GB) – rekomendowana cena detaliczna: 5699 PLN. Od 8 maja do 21 maja włącznie smartfon można zakupić w ofercie promocyjnej (cashback w wysokości 1000 zł). W Polsce motorola razr 60 ultra jest dostępna w oficjalnej dystrybucji w sieciach: Plus, Play, T-Mobile i Orange, a także w sklepach: RTV EURO AGD, Media Expert, MediaMarkt, X-KOM, Komputronik, Sferis, Delkom, Neonet, eLenovo oraz showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie

• motorola razr 60 (8 GB/256 GB) – rekomendowana cena detaliczna: 3299 PLN. Od 8 maja do 21 maja włącznie smartfon można zakupić w ofercie promocyjnej (cashback w wysokości 500 zł). W Polsce motorola razr 60 jest dostępna w oficjalnej dystrybucji w sieci Orange oraz w showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie

• motorola edge 60 pro (12 GB/512 GB) – rekomendowana cena detaliczna: 2499 PLN. Od 8 maja do 21 maja włącznie smartfon można zakupić w ofercie promocyjnej (cashback w wysokości 500 zł). W Polsce motorola edge 60 pro jest dostępna w oficjalnej dystrybucji w sieciach: Plus, Play, T-Mobile i Orange, a także w sklepach: RTV EURO AGD, Media Expert, MediaMarkt, X-KOM, Komputronik, Sferis, Delkom, Neonet, eLenovo oraz showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie

• motorola edge 60 (12 GB/256 GB) – rekomendowana cena detaliczna: 1799 PLN. Od 8 maja do 21 maja włącznie smartfon można zakupić w ofercie promocyjnej (cashback w wysokości 300 zł). W Polsce ten wariant modelu edge 60 jest dostępny w oficjalnej dystrybucji w sieci T-Mobile, a także w sklepach: X-KOM, MediaMarkt, Komputronik, Sferis, Delkom, Neonet oraz eLenovo

• motorola edge 60 (12 GB/512 GB) – rekomendowana cena detaliczna: 1999 PLN. Od 8 maja do 21 maja włącznie smartfon można zakupić w ofercie promocyjnej (cashback w wysokości 300 zł). W Polsce ten wariant modelu edge 60 jest dostępny w oficjalnej dystrybucji w sieciach: Plus i Play, a także w sklepach: RTV EURO AGD, Media Expert oraz showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie.



































źródło: Info Prasowe - motorola