Natec Rhino M.2 - aluminiowa obudowa dla dysków SSD M.2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Natec Rhino M.2 to aluminiowa obudowa zewnętrzna do dysków SSD w formacie M.2 opartych na technologii NVMe/PCIe. Produkt posiada zewnętrzny interfejs USB-C cechujący się przepustowością do 10 Gb/s i wyróżnia się kompatybilnością z kluczami M o rozmiarach 2230/2242/2260/2280. Obudowa jest w stanie obsłużyć nośniki danych o maksymalnej pojemności do 2 TB. Nowa obudowa zewnętrzna Natec Rhino M.2 oferuje wsparcie dla funkcji UASP (USB Attached SCSI Protocol) i TRIM, które powinny przyczynić się do zwiększenia wydajności dysku SSD. Model Rhino M.2 charakteryzuje się również prostą i solidną konstrukcją zabezpieczającą dysk przez uszkodzeniami. To urządzenie typu Plug&Play więc instalacja dodatkowych sterowników nie jest wymagana.







Obudowa Natec Rhino M.2 została wyceniony na 139 PLN. Urządzenie niebawem powinno trafić do polskich sklepów.





Specyfikacja:

• Interfejs obudowy: USB-C 3.2 Gen 2 x 1 (3.1 Gen 2)

• Interfejs dysku: M.2 NVMe/PCIe klucz M

• Maksymalny transfer danych: 10 Gb/s

• Kompatybilne formaty dysków: 2230/2242/2260/2280

• Maksymalna pojemność: 2 TB

• Dołączone akcesoria:

- kabel USB – USB-C x 1

- kabel USB-A – USB-C x 1

- śrubka montażowa x 1

- śrubokręt x 1

• Materiał: Aluminium/PVC

• Kolor: Szary

• Wymiary: 101 x 33 x 9 mm

• Waga: 37 g





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia