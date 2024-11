Need for Speed Unbound Vol. 9 – premiera już 26 listopada

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już 26 listopada, najnowsza aktualizacja Need for Speed Unbound Vol. 9: Prepare for Lockdown wzbogaci świat gry i będzie dostępna na platformach PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC. Gracze będą mogli doświadczyć emocjonującej rozgrywki PvPvE z wyzwaniami, inspirowanej Need for Speed Most Wanted oraz pierwszego w historii serii motocykla, którym będą mogli jeździć – BMW S 1000 RR 2019. Lockdown wprowadza świeże spojrzenie na uliczne wyścigi w Unbound, pozwalając na tworzenie rywalizujących ze sobą drużyn, złożonych z maksymalnie trzech graczy. Będą oni realizowali kontrakty, włamywać się do stref Lockup, poruszać się po niebezpiecznym Lockdown Zone i zabezpieczyć ciężarówkę ewakuacyjną. Jest o co walczyć – gracze będą mogli zdobyć najrzadsze pojazdy w grze, w tym BMW M3 GTR ‘05 Custom i 14 innych kultowych aut inspirowanych Czarną Listą z Most Wanted.







Vol. 9 to bogata treść PvP, w tym 14 nowych list z ponad 60-cioma trasami i wydarzeniami. Składają się one m.in. z pierwszych w historii gry wydarzeń na motocyklach, specjalnych wyzwań z okazji 30-lecia serii, wyścigów inspirowanych Most Wanted, nowych wyzwań Drift Pro i wiele więcej. Dodatkowo dostępny będzie nowy Speed Pass oraz opcjonalna opcja Premium Track, oferującą 75 poziomów zawartości do odblokowania, w tym w pełni modyfikowalne SUBARU Impreza WRX STI ‘99 oraz Honda Integra Type R ‘98.



Świąteczne okazje

Z okazji nadchodzących świąt, Need for Speed Unbound oraz Ultimate Collection będą dostępne z rabatami sięgającymi do 80% na Epic, Steam, Origin, PlayStation oraz Xbox. Ultimate Collection zawiera edycję standardową oraz wszystkie popremierowe treści premium – w tym również Vol. 9 Premium Speed Pass z dziewięcioma personalizowanymi samochodami, ponad 45 opcjami modyfikacji i setkami dodatkowych elementów kosmetycznych. Gracze posiadający wersję standardową mogą skorzystać z Ultimate Collection Upgrade.





























źródło: Info Prasowe - Electronic Arts