Netatmo Advance - strażnik domu z mechaniczną przesłoną prywatności

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Netatmo, francuski lider w dziedzinie rozwiązań rynku smart home, rozszerza linię produktów dbających o bezpieczeństwo o nową kamerę wewnętrzną Advance. Łączy ona skuteczną ochronę domu z poszanowaniem prywatności domowników. Nowa kamera Advance jest urządzeniem łatwym w montażu, o eleganckim i dyskretnym wzornictwie, które z łatwością wkomponowuje się w większość przestrzeni. Dzięki technologii inteligentnej filtracji powiadomień, kamera Netatmo Advance pozwala skupić się domownikom na tym, co istotne, zabezpieczając dom bez zbędnego rozpraszania uwagi. Dzięki udoskonalonym algorytmom, bazującym na poprzednim modelu kamery, urządzenie ogranicza liczbę niepotrzebnych alertów. Powiadomienia wysyłane są do użytkowników tylko w uzasadnionych przypadkach, umożliwiając skuteczną reakcję.







Zaawansowana ochrona prywatności

Na rynku kamer sieciowych ochrona prywatności użytkownika stanowi kluczowe wyzwanie, szczególnie w przypadku urządzeń montowanych wewnątrz domu. Netatmo już na etapie projektowania swoich produktów uwzględnia tę kwestię, zapewniając automatyczną ochronę danych osobowych i minimalizując ryzyko ich naruszenia. Jedną z kluczowych innowacji nowej kamery jest funkcja "Netatmo Smart Privacy". Wykorzystując rozpoznawanie twarzy i geolokalizację, kamera automatycznie zasłania obiektyw po powrocie domowników, przerywając nagrywanie. Dzięki zastosowaniu technologii geofencingu, kamera Advance automatycznie wykrywa opuszczenie określonego obszaru wokół domu, co powoduje samoczynne otwarcie przesłony.



Prosty montaż i niezależne działanie

Kamerę można postawić na meblu albo przymocować do sufitu lub do ściany przy użyciu specjalnego uchwytu. Obrotowy przegub kulowy i kąt widzenia 130° zapewniają optymalny obszar widoczności w większości pomieszczeń. Ponadto, aby zapewnić maksymalną elastyczność kamery, producent oferuje dwa dodatkowe akcesoria: adapter PoE (ang. Power over Ethernet) oraz element umożliwiający instalację w miejscu gniazda elektrycznego.



Kamera oferuje obraz w rozdzielczości 2K HDR przy 30 klatkach na sekundę. Wykorzystany procesor obrazu zapewnia wyraźny, ostry i szczegółowy materiał wideo. Urządzenie współpracuje z sieciami zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz, co znacząco zwiększa komfort użytkowników. Sprzęt ponadto wykorzystuje technologię MIMO, która znacząco poprawia zasięg i jakość transmisji wideo w wysokiej rozdzielczości poprzez zastosowanie wielu anten nadawczo-odbiorczych.



Netatmo Advance została wyposażona również w dwa mikrofony wysokiej jakości oraz głośnik o mocy 80 dB, co umożliwia komunikację dwukierunkową. Mikrofony nie tylko wychwytują i optymalizują dźwięk, ale również eliminują powstałe echo.

Kamera wykorzystuje zasilanie sieciowe, a nie akumulatorowe, dzięki czemu użytkownicy nie muszą pamiętać o ładowaniu lub zmienianiu baterii urządzenia. Nowa kamera może współpracować również z Inteligentnym Alarmem Wewnętrznym oraz Inteligentnymi Kamerami Zewnętrznymi Netatmo. Dzięki temu można w prosty sposób stworzyć kompleksowy system alarmowy zabezpieczający całą posesję.



Aplikacja Home + Security integruje szeroki zakres produktów, w tym rozwiązania Legrand i Bticino, obejmując wszystkie aspekty bezpieczeństwa. Niezależnie, czy chodzi o monitoring (kamery, alarmy), bezpieczeństwo (czujniki czadu i dymu), czy kontrolę dostępu (inteligentne zamki, domofony) – aplikacja zapewnia kompleksowe zarządzanie zabezpieczeniami domu.



Cena i dostępność

Kamera Netatmo Advance trafi do sprzedaży już 19 lutego 2025 roku, w cenie 1079.99 PLN. Dostępna będzie biała oraz czarna wersja kolorystyczna produktu. Netatmo nie przewiduje wprowadzenia dodatkowych opłat ani abonamentów związanych z korzystaniem z urządzenia.





















źródło: Info Prasowe - Netatmo