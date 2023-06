Niezwykła moc routera stacjonarnego 5G ZTE MC888

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W czasach, gdy poza dostarczaniem rozrywki, Internet jest niezbędny również do pracy i nauki, można śmiało powiedzieć, że urządzenie takie jak router staje się sercem każdego domu czy biura. A ponieważ każdemu z nas zależy na jak najlepszej współpracy sprzętu z sieciami najnowszych generacji i najszybszym połączeniu internetowym, wybór odpowiedniego routera to bardzo ważna decyzja. Dla wszystkich, którzy cenią sobie zawrotną prędkość w przekazie danych w sieciach 5G i LTE, firma ZTE proponuje elegancki, stacjonarny router ZTE MC888.







Technologia 5G

Dzięki technologii 5G w kilka sekund można pobrać wysokiej jakości pliki wideo i korzystać z najbardziej zaawansowanych aplikacji bez obaw, że połączenie zostanie utracone. Sercem każdego routera jest jego procesor. To od niego zależy prędkość transmisji danych, a co za tym idzie, szybkość Internetu. Dzięki ZTE MC888 masz możliwości grania czy oglądania filmów, nawet wysokiej w jakości – niezależnie od miejsca i czasu. W routerze ZTE MC888 zainstalowano najnowszy procesor SDX62 firmy Qualcomm, który wspiera technologie SA i DSS oraz obsługuje europejskie pasma 5G. Pozwala to cieszyć się najszybszym z możliwych bezprzewodowym łączem internetowym. Wbudowane anteny o dużym zysku do 10dBi zapewniają dobry zasięg wewnątrz budynku, w którym znajduje się router. Dzięki funkcji pasywnego chłodzenia, router pracuje cicho i bezszelestnie.



Do najważniejszych cech routera ZTE MC888 należy między innymi bardzo szybka transmisja danych 5G NSA DSS/SA (pobieranie danych do 1.7Gb/s). Znajdziemy w nim także dwuzakresowe Wi-Fi 2.4 i 5GHz w standardzie Wifi6 – 802.11 ax3600, LTE cat.19 z agregacją do pięciu pasm LTE, MIMO 4x4 oraz kodowanie QAM256. Router wyposażony jest w 2 złącza Giga LAN, do których możemy podłączyć, np. komputer lub SmartTV. Na uwagę zasługuje też rozbudowana konsola WebUI do pełnego zarządzania routerem, w tym opcja ręcznego wyboru pasm.



Elegancki design i prosta obsługa

Niewielkie wymiary oraz prosty, a zarazem elegancki wygląd sprawiają, że urządzenie świetnie wkomponuje się zarówno w przestrzeń nowoczesnego mieszkania, klasycznego domu czy biura. Niewątpliwą zaletą routera ZTE MC888 jest to, że sprawdza się wszędzie tam, gdzie korzysta się jednocześnie z wielu smartfonów, tabletów czy laptopów. Model MC888 daje możliwość podpięcia aż 32 użytkowników jednocześnie poprzez dwuzakresowe WiFi w standardzie WiFi6 oraz klasycznie za pośrednictwem 2 portów Rj45 1Gbps. Z tego powodu to również idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm.



Obsługa routera ZTE MC888 jest banalnie prosta. Zarządzanie nim odbywa się poprzez interfejs w dowolnej przeglądarce, niezależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze. Aby zalogować się do strony zarządzania urządzeniem, wystarczy połączyć się z routerem kablem RJ45 lub za pomocą sieci WiFi, a następnie wpisać w przeglądarce adres podany na naklejce urządzenia 192.168.0.1 i podać hasło. Wszystkie wymienione cechy routera ZTE MC888 sprawiają, że bez problemu może on konkurować, a nawet zastąpić połączenie światłowodowe.



Najważniejsze dane techniczne

• Szybka transmisja danych 5G – pobieranie do 1.8 Gb/s, wysyłanie do 662 Mb/s

• Obsługiwane pasma 5G NSA 1800/2100/2500/2600/3500MHz oraz SA 2500/3500MHz

• Obsługiwane pasma LTE 800/900/1800/2100/2600

• Agregacja do pięciu pasm LTE lub jednego pasma 5G NSA oraz pięciu pasm LTE

• Dwuzakresowe Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax3600 2.4/5.0GHz, do 32 użytkowników, Sieć gościa

• Rozbudowany Firewall

• Rozbudowana konsola administracyjna WebUI umożliwia zarządzanie z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji.



















