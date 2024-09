Niezwykle smukły HONOR Magic V3 debiutuje w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR właśnie wprowadziła do polskiej dystrybucji swój najnowszy, składany smartfon HONOR Magic V3. Urządzenie, które miało swoją europejską premierę w zeszłym tygodniu na targach IFA 2024 w Berlinie, jest już dostępne w największych elektromarketach oraz sieciach komórkowych w Polsce w cenie 8899 zł w zestawie z tabletem HONOR Pad 9. Następca docenianego HONOR Magic V2, który był jednym z najczęściej kupowanych, składanych smartfonów w pierwszym kwartale 2024 roku, został zaprezentowany na targach IFA 2024 w Berlinie. Zupełnie nowy HONOR Magic V3 oferuje lepszą wytrzymałość, wyświetlacz z wieloma funkcjami ochrony oczu, większą baterię oraz zupełnie nowe funkcje AI. Smartfon zyskał też do tej pory wiele nagród od światowych mediów technologicznych.







Niezwykła smukłość

Urządzenie ma zaledwie 9.2 mm grubości oraz waży tylko 226 g, tym samym dorównując smukłością tradycyjnym smartfonom. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu 19 innowacyjnych materiałów i 114 mikrostruktur. Aparat w HONOR Magic V3 został wyposażony w ośmiokątny moduł w kształcie kopuły, dzięki czemu łączy on architektoniczne piękno z innowacjami technologicznymi. W skład potrójnego systemu aparatów HONOR Falcon wchodzi aparat ultraszerokokątny 40 MP (f/2.2), aparat szerokokątny 50 MP (f/1.6, OIS) oraz teleobiektyw 50 MP (f/3.0, OIS). Dodatkowo marka w nowym smartfonie kontynuuje swoją współpracę z legendarnym, paryskim studiem Harcourt oferując trzy tryby portretowe stworzone we współpracy z tym miejscem.



Nowe funkcje AI

Smartfon wprowadza szereg nowych funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Pierwszą z nich jest gumka AI, dzięki której można wymazać wybrany element z dowolnego zdjęcia. Kolejną nowością są tłumaczenia AI, za pomocą którego możemy porozmawiać z drugą osobą mówiącą w innym języku. System wykorzystuje tutaj rozkładany ekran HONOR Magic V3, który pozwala na wyświetlanie obrazu w obu kierunkach. Ostatnim dodatkiem jest notatnik AI umożliwiający przekształcanie nagranych fragmentów spotkania w notatki, ułatwiając spotkania biznesowe. Wszystkie, nowe funkcje pojawiły się dzięki współpracy z Google Cloud oraz ich technologiami opartymi na chmurze. W tym momencie tłumaczenia AI i notatnik AI nie obsługują jeszcze języka polskiego.



Wyświetlacz z myślą o ochronie oczu

HONOR Magic V3 posiada zewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 6.43 cala i wewnętrzny, rozkładany ekran o przekątnej 7.92 cala - oba z szeregiem rozwiązań opracowanych z myślą o ludzkich potrzebach oraz komforcie oczu. W smartfonie zastosowano technologie AI Defocus Display, ściemnianie PWM o ultrawysokiej częstotliwości 4320 Hz, dynamiczne przyciemnianie, Circadian Night Display oraz Natural Tone Display.



Flagowa specyfikacja

Smartfon został wyposażony w baterię krzemowo-węglową trzeciej generacji o pojemności 5150 mAh, wspieraną przez szybkie ładowanie HONOR SuperCharge o mocy 66 W i bezprzewodowe ładowanie HONOR SuperCharge o mocy 50 W. Za szybkie działanie odpowiada najnowszy, ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 3 wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. HONOR Magic V3 działa na systemie MagicOS 8.0.1, zawierającym wiele funkcji AI przygotowanych z myślą o ludzkich potrzebach takich jak Magiczny Portal czy Magiczna Kapsuła. Nowy smartfon posiada również pełen dostęp do sklepu Google Play oraz usług Google.



Cena i dostępność

HONOR Magic V3 w kolorze czarnym lub zielonym jest dostępny od dzisiaj u większości partnerów w cenie 8899 PLN w zestawie z tabletem HONOR Pad 9. Jeden z najsmuklejszych smartfonów na świecie można kupić w największych elektromarketach w Polsce oraz w większości sieci operatorskich.

















źródło: Info Prasowe - HONOR