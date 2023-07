Nokia i Red Hat - partnerstwo na rzecz rozwiązań telekomunikacyjnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firmy Nokia i Red Hat podpisały umowę dotyczącą ścisłej integracji tworzonych przez Nokię aplikacji dla sieci rdzeniowych z rozwiązaniami Red Hat OpenStack Platform oraz Red Hat OpenShift. W ramach porozumienia Nokia i Red Hat będą wspólnie wspierać i rozwijać infrastrukturę klientów posiadających rozwiązania Nokia Container Services (NCS) oraz Nokia CloudBand Infrastructure Software (CBIS). Jednocześnie, w miarę upływu czasu, będą także opracowywać ścieżkę migracji klientów na platformy Red Hat. Ponadto Nokia wykorzysta rozwiązania Red Hat, aby umożliwić szybszy rozwój i testowanie swojego szerokiego portfolio dla sieciowej infrastruktury rdzeniowej.







Klienci Nokii nadal będą obsługiwani bezpośrednio przez Nokię, natomiast Red Hat zapewni Nokii ciągły rozwój, usługi i zaawansowaną opiekę dla użytkowników rozwiązań Nokia NCS i CBIS. W miarę ewolucji strategii chmurowych klientów, Red Hat i Nokia będą wspierać płynną ścieżkę przejścia dla firm, które zdecydują się na migrację na platformy Red Hat. Ponadto, niektóre zespoły Nokii zajmujące się infrastrukturą chmurową przejdą do Red Hat, aby zapewnić ciągłą ewolucję planów rozwoju, usługi wdrożeniowe i wsparcie w imieniu Nokii dla jej klientów.



Ponieważ dostawcy usług badają możliwości związane z 5G, w tym dotyczące sieci rdzeniowych, otwartych sieci radiowych RAN, wielodostępowego przetwarzania brzegowego (MEC), modernizacji aplikacji i nie tylko, wymagają większej elastyczności oraz możliwości wdrażania aplikacji i usług w wybranej przez siebie infrastrukturze oraz lokalizacji. Kluczowe znaczenie ma więc integracja oraz interoperacyjność w ramach ekosystemu. Dzięki nawiązanej współpracy:



• Nokia przyjmie rozwiązania Red Hat jako swoją główną platformę infrastruktury chmurowej do opracowywania, testowania i dostarczania aplikacji dla sieci rdzeniowych.

• Nokia będzie nadal wspierać swoje aplikacje dla sieci rdzeniowych na platformach Nokia NCS i CBIS.

• Aplikacje Nokii dla sieci rdzeniowych będą ściśle zintegrowane z Red Hat OpenStack Platform oraz Red Hat OpenShift, wiodącą platformą aplikacyjną w chmurze hybrydowej, która bazuje na środowisku Kubernetes.

• Nokia będzie certyfikować chmurowe funkcje sieciowe (CNF) w sieciach rdzeniowych oraz zwirtualizowane funkcje sieciowe (VNF) na platformach Red Hat OpenShift i Red Hat OpenStack Platform. Zapewniona zostanie możliwość wdrażania ich przez klientów na własnych serwerach, w infrastrukturze zwirtualizowanej i chmurze publicznej, w tym od takich usługodawców jak Amazon Web Services, Google, Microsoft i innych.



Użytkownicy chmurowej wersji platformy Nokii będą mieli zapewnioną pełną obsługę i wsparcie bazującego na otwartym źródle ekosystemu Red Hat, a także nieustannie modyfikowanych rozwiązań dla sieci 4G i 5G. Łącząc doświadczenie Nokii w zakresie 5G z wizją otwartej chmury hybrydowej Red Hat, klienci będą mogli przekształcać swoją infrastrukturę sieci rdzeniowej i aplikacje, aby dzięki usługom i wsparciu Red Hat były w pełni przystosowane do chmury i gotowe do dalszego rozwoju jako rozwiązania brzegowe.











Źródło: Info Prasowe / NOKIA