Nowa ładowarka sieciowa Hama o mocy 45 W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Urządzenia, które pozwolą zasilić energią nasz sprzęt mobilny rozwijają się w niezwykle szybkim tempie. Muszą zwyczajnie dotrzymać kroku stale unowocześnianym smartfonom, potrafiącym już od dłuższego czasu spokojnie zastąpić pod względem mocy obliczeniowej i funkcjonalności laptop. Dziś szybkie ładowanie staje się standardem, a sprzedaż produktów z segmentu „fast charging” przyspiesza. Ale z drugiej strony najnowsze modele telefonów często sprzedawane są bez ładowarki w zestawie. Producenci wychodzą z założenia, że każdy z nas ma już ich po kilka, a nie warto zasypywać środowiska naturalnego kolejnymi partiami dublującego się sprzętu elektronicznego.







Średni czas użytkowania smartfona ciągle wzrasta, co powoduje proporcjonalnie zwiększoną konsumpcję energii. Warto też odnotować, że połowa użytkowników ładuje jednorazowo swój smartfon krócej niż przez godzinę. W efekcie obecne ładowarki muszą być przystosowane do tego, aby w krótkim czasie dostarczyć maksymalnie dużo energii. Weźmy za przykład najnowszą ładowarkę sieciową od marki Hama. Słabsze odpowiedniki, dysponujące np. 5 watami mocy, nie są w stanie obsłużyć kilku urządzeń jednocześnie. Dlatego najnowsza propozycja z logo Hama dysponuje maksymalną mocą wyjściową rzędu 45 W, może się pochwalić obustronnym wyjściem USB typu C, a także technologiami Power Delivery (PD) i Qualcomm 2.0/3.0.



Dziś to już absolutny standard. Oba te rozwiązania przekładają się na możliwość szybszego naładowania urządzenia mobilnego w porównaniu do klasycznych metod. Sam proces ładowania jest przyspieszony dzięki zwiększeniu napięcia prądu płynącego do urządzenia docelowego. Co więcej, inteligentny zestaw chipów Power Delivery automatycznie rozpoznaje ładowane urządzenie, zapewnia też ekstremalnie szybkie zasilanie energią (Turbo Fast Charge). W procesie ładowania zabezpiecza ładowarkę, podłączone urządzenie i użytkownika. Nie ma mowy o nadmiernym naładowaniu, przepięciu i zwarciu, czyli o uszkodzeniu akumulatora.



Ładowarkę tę, zamkniętą w kwadratowej czarnej obudowie, wyceniono na około 99 PLN.























Źródło: Info Prasowe / Hama