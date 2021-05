Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowa linia laptopów Razer Blade 15 Advanced Model to nadal najlepsze laptopy do gier na rynku. Uzbrojone w nowe procesory 11. generacji Intel Core z serii H ( do Intel Core i9 włącznie), przeznaczone do laptopów procesory graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 30 i najszybsze dostępne obecnie wyświetlacze z częstotliwością odświeżania do 360 Hz, nowe laptopy Razer Blade 15 Advanced Model zapewniają największą moc w kompaktowej obudowie klasy premium. Wersja laptopa wyposażona w kartę graficzną RTX 3060 może się pochwalić wysokością zaledwie 15,8 mm, co czyni ją najcieńszym laptopem do gier na świecie z układem GPU (do laptopów) GeForce RTX 3060.







Aby zapewnić płynne wrażenia z użytkowania, Razer Blade 15 Advanced Model korzysta z najnowszą konfiguracji opartej na gniazdach PCIe Gen 4 i pamięci RAM DDR4 3200 MHz. Laptopy w wersjach z kartami RTX 3070 (i lepszymi) są wyposażone w dwu slotowe złącze M.2 pozwalające użytkownikom na łatwą rozbudowę pamięci masowej SSD zgodnie z ich potrzebami. Niezależnie od tego, czy chodzi o hardkorowe gry, czy tworzenie treści, laptopy Razer Blade 15 Advanced Model zbudowano z myślą o intensywnym użytkowaniu i wielozadaniowości.



Laptopy Razer Blade 15 Advanced Model są wyposażone w ekrany FHD 360 Hz -dla graczy, którzy szukają szybkości reakcji, lub w wyświetlacze QHD 240 Hz ze 100% pokryciem przestrzeni kolorów DCI-P3, które są przeznaczone przede wszystkim dla twórców treści. Po raz pierwszy, wersja 4K OLED będzie wykorzystywać moc procesora Intel Core i9.

Urządzenia oferują również szereg opcji łączności i podłączeń, które zaspokoją wszystkie potrzeby związane z pracą, jednak przy zachowaniu eleganckiego wyglądu i bez uszczerbku dla funkcjonalności - z czego słyną laptopy Razer Blade. W skład tych opcji wchodzą Thunderbolt 3, USB-C, pełnowymiarowy czytnik kart SD, port HDMI, Wi-Fi 6E oraz kamera internetowa Windows Hello IR Full HD 1080p.



Nowy Razer Blade 15 Advanced Mode jest dostępny w atrakcyjnej cenie zaczynającej się od 2499.99 €uro.





































Źródło: Info Prasowe / Razer