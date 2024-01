Nowa linia laptopów Razer Blade 16

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentowała na targach CES 2024 swoją najnowszą linię laptopów gamingowych Razer Blade. W centrum uwagi znalazł się zupełnie nowy Razer Blade 16, wyposażony w pierwszy na świecie 16-calowy wyświetlacz OLED 240 Hz. Ponadto Razer pokazał następną generację Blade 14, z najnowszym procesorem graficznym NVIDIA GeForce RTX 4070 do laptopów z akceleracją sztucznej inteligencji i procesorem AMD Ryzen 9 wspieranym przez sztuczną inteligencję. Razer podzielił się również pierwszymi informacjami na temat Blade 18, który jest pierwszym laptopem na świecie wyposażonym w 18-calowy wyświetlacz 4K 165 Hz i - dzięki najnowszemu protokołowi przesyłania danych firmy Intel, Thunderbolt 5 - wiodącym w zakresie łączności.







Razer Blade 16: wysoka wydajność i duża rozdzielczość dzięki pierwszemu na świecie 16-calowemu wyświetlaczowi OLED 240 Hz

Razer Blade 16 może pochwalić się pierwszym na świecie 16-calowym wyświetlaczem OLED 240 Hz, który zapewnia graczom niesamowitą klarowność obrazu i głębię kolorów, a także dostarcza więcej mocy graficznej na cal sześcienny niż jakikolwiek inny laptop gamingowy dostępny na rynku. Wyposażony w zupełnie nowy procesor Intel Core i9-14900HX i układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090, Blade 16 to potężna jednostka, oferująca niezrównaną wydajność w eleganckiej obudowie typu unibody wykonanej z anodyzowanego aluminium. Układy GPU NVIDIA RTX do laptopów są wyposażone w wyspecjalizowane rdzenie AI Tensor, które gwarantują niezrównaną wydajność AI w aplikacjach kreatywnych, ultra-wydajną produktywność, niesamowicie szybką rozgrywkę i nie tylko. Laptopy wspierane przez technologię NVIDIA Studio, są również dostarczane z preinstalowanymi sterownikami NVIDIA Studio, zapewniającymi większą wydajność i niezawodność.

Kluczowe cechy:

- Pierwszy na świecie 16-calowy wyświetlacz OLED 240 Hz: rewolucja w grach oferująca szybsze trafienia i krótszy czas podejmowania akcji. Dzięki rozdzielczości QHD+ (2560 x 1600 px), czasowi reakcji 0.2 ms i gamie kolorów 100% DCI-P3 ten wyświetlacz podbije konkurencję doskonałą wyrazistością – potwierdzoną certyfikatami VESA ClearMR 11000 i DisplayHDR True Black 500.

- Dwa tryby działania wyświetlacza Mini-LED: Przełączaj się między kreatywną pracą w wysokiej rozdzielczości, a grami o wysokiej częstotliwości odświeżania, dzięki jedynemu ekranowi do gier, który natywnie przełącza się między UDH+ 120 Hz i FHD+ 240 Hz.

- Najnowocześniejsze przetwarzanie dzięki Intel Core i9 HX: Sercem Blade 16 jest Intel Core i9-14900HX, najszybszy na świecie procesor mobilny. Dzięki 24 rdzeniom i możliwości podkręcania za pomocą Razer Synapse, oferuje on niezrównaną moc obliczeniową dla najbardziej wymagających gier i kreatywnych zadań.

- Niezrównana wydajność graficzna: Blade 16 to prawdziwa potęga na rynku gamingowych laptopów, wspierająca karty graficzne NVIDIA GeForce RTX (do 4090 włącznie) i odblokowująca całkowity pobór mocy na poziomie 175 W (Full TGP), zapewniając więcej mocy graficznej na cal sześcienny niż jakakolwiek inny konkurencyjny model. Wykorzystanie technologii DLSS 3 opartej na sztucznej inteligencji NVIDIA pozwala na szybsze generowanie klatek i ray tracing w czasie rzeczywistym. Technologie GeForce RTX są obsługiwane w ponad 500 popularnych grach i aplikacjach, w tym w takich hitach jak Cyberpunk 2077 i Alan Wake 2.

- Zaawansowany system chłodzenia: opatentowana przez firmę Razer technologia komory parowej zapewnia optymalną wydajność nawet podczas intensywnych sesji grania.





Razer Blade 14 - mobilność wzmocniona przez Ryzen AI

Stworzony dla mobilnych graczy, gamingowy laptop Blade 14 to najbardziej przenośna konstrukcja w linii laptopów Blade. Zaktualizowany o zupełnie nowy procesor AMD Ryzen 9 8945HS i wyposażony w laptopową kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 z wyświetlaczem QHD+ 240 Hz, nowy Blade 14 oferuje niesamowitą wydajność pomimo swojej kompaktowej formy. Laptop jest wyposażony w pamięć DDR5 z możliwością rozbudowy i najnowsze opcje łączności, w tym USB4 i Wi-Fi 7. Jego najnowocześniejsze funkcje będą wiodły prym przez wiele lat.

Kluczowe cechy:

- Wyjątkowa przenośność: Tylko 1.8 cm grubości i 1.83 kg wagi, Blade 14 pozostaje niezwykle , oferując jednocześnie do 10 godzin pracy na baterii, aby zapewnić graczom ciągłe działanie.

- Wydajność przyspieszona przez AI: Nowy procesor AMD Ryzen 9 8945HS oferuje zwiększoną wydajność Ryzen AI, aby poprawić pracę z rozwiązaniami AI, takimi jak Microsoft Windows Studio lub Microsoft Copilot w systemie Windows 11.

Immersyjna grafika: Blade 14 nadal oferuje najlepsze w swojej klasie grafikę dzięki wyświetlaczowi 16:10 QHD+ 240 Hz, teraz z certyfikatem Calman Verified, dla jeszcze lepszej dokładności kolorów.

- Przenośna moc: Niewiarygodnie przenośny, ale niezwykle wydajny. Blade 14 jest wyposażony w laptopową kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 o mocy TGP do 140 W (115 W bazowe + 25 W Boost), aby rozgrywkę w podróży była jeszcze lepsza.





Razer Blade 18: spojrzenie w przyszłość

Jeszcze w tym roku Razer przedstawi pierwsze informacje o Blade 18 2024, który na nowo zdefiniuje kategorię wielkoformatowych laptopów do gier. Dzięki pierwszemu na świecie 18-calowemu wyświetlaczowi 4K 165 Hz i ładowaniu za pomocą Thunderbolt 5, najnowszemu protokołowi łączności Intela o wysokiej wydajności, Blade 18 obiecuje zmienić zasady gry, oferując niezrównaną wydajność i wszechstronność.



Zapowiedziany po raz pierwszy we wrześniu 2023 r., Thunderbolt 5 umożliwia użytkownikom podłączenie wielu monitorów gamingowych o wysokiej rozdzielczości, szybkiej pamięci masowej i stacji dokujących typu all-in-one. Jest to możliwe, dzięki zwiększeniu przepustowości aż do 120 Gb / s, trzy razy większej niż obecny wiodący protokół połączeń. Blade 18 przenosi przyszłość łączności w teraźniejszość, znacznie zwiększając szybkość i przepustowość łączności, dzięki czemu gracze i twórcy mogą cieszyć się najwyższą jakością obrazu i wciągającymi doświadczeniami podczas użytkowania. Chociaż więcej szczegółów zostanie ujawnionych bliżej daty premiery, Blade 18 ma stać się najlepszym wyborem dla graczy i twórców poszukujących najpotężniejszego laptopa w linii Blade.





Przewaga, którą daje Razer

Udoskonalana z pokolenia na pokolenie konstrukcja Razer Blade przesuwa granice wydajności i designu. Jej charakterystyczne cechy to aluminiowa obudowa typu unibody zapewniająca trwałość, tytanowa płyta gwarantująca sztywność oraz anodyzowane wykończenie zwiększające odporność na warunki zewnętrzne. Obecna generacja laptopów, zarówno Blade 14, jak i Blade 16, będzie dostępna w momencie premiery w charakterystycznym czarnym i rtęciowym wykończeniu, dając graczom większy wybór w zakresie preferowanego sposobu gry.

Aby jeszcze bardziej poprawić wrażenia z gry, każdy nowy Razer Blade będzie wyposażony w wyświetlacze z certyfikatem Calman Verified, co zapewni, że każdy panel zostanie fachowo skalibrowany i zagwarantuje profesjonalną jakość obrazu.

Immersyjne wrażenia kolorystyczne wykraczają poza sam ekran. Dzięki obsłudze dynamicznego oświetlenia dostępnej teraz dla systemu Windows 11, ekosystem Razer Chroma staje się jeszcze większy. Użytkownicy mogą kontrolować swoje urządzenia Chroma, a także kompatybilne urządzenia innych firm, aby uzyskać bardziej spójne doświadczenie RGB. Również pod względem dźwięku nowe Blade’y mogą pochwalić się głębokimi ulepszeniami. Laptopy oferują teraz pełną integrację THX (za pośrednictwem Razer Synapse). Pozwala to na jeszcze większe zanurzenie się w dźwięku i tworzenie niestandardowych profili EQ lub wybieranie spośród wielu zoptymalizowanych ustawień EQ pod kątem gier, filmów lub muzyki. Laptopy te są również dostarczane z 1-miesięczną subskrypcją Xbox Game Pass Ultimate, dającą graczom dostęp do setek wysokiej jakości gier na PC, konsole i w chmurze.



Oprócz mnóstwa nowych funkcji oprogramowania, laptopy Razer Blade oferują gwarancję na baterię do 2 lat i są objęte serwisem oraz wsparciem Razera na każdym etapie ich użytkowania. Dla użytkowników pragnących dodatkowej pewności, RazerCare jest dostępny w wybranych regionach, zapewniając do 3 lat dodatkowej ochrony.



CenY i dostępność

Razer Blade 16 dostępny jest w sprzedaży od 8 stycznia 2024 r. w cenie 3499.99 Euro.

Szczegóły dotyczące ceny Razer Blade 14 nie są jeszcze znane i będą uzależnione od liczby zamówień w przedsprzedaży, która rozpocznie się 23 stycznia 2024 r.

































Źródło: Info Prasowe - Razer