Nowa seria telewizorów Sharp klasy premium, już dostępna

Sharp Consumer Electronics, jedna z wiodących firm technologicznych na świecie, ogłosiła dostępność nowej serii telewizorów 4K Ultra HD Android TV™ z technologią Quantum Dot. Seria EQ firmy Sharp - gama doskonale wyposażonych telewizorów klasy premium – łączy zaawansowane technologie wyświetlania i dźwięku z wyjątkowym wzornictwem. Telewizor Sharp serii EQ został wykonany z materiałów najwyższej jakości. Do jego konstrukcji wykorzystaliśmy szlachetny stop aluminium. Aby podkreślić ponadczasowy styl telewizora i dać Tobie jeszcze większy wybór, zaproponowaliśmy dwa projekty. Pierwszy, czarny z żebrowaną osłoną głośników nawiązujący do designu skandynawskiego. Drugi, srebrny znany ze sprzętów Hi-Fi z najwyższej półki z perforowaną maską głośników.







DTS:X, Dolby Atmos oraz hybrydowe nagłośnienie harman/kardon na pokładzie

Aby zapewnić najlepsze wrażenia dźwiękowe, w nowym telewizorze zintegrowaliśmy funkcje Dolby Atmos oraz DTS:X. Te innowacyjne technologie audio zapewniają realistyczny, trójwymiarowy dźwięk o ogromnej głębi. Dolby Atmos zrewolucjonizował konfigurację kina domowego dzięki przełomowemu formatowi dźwięku, który za pośrednictwem kompatybilnych urządzeń audio umożliwia dystrybucję dźwięku w obrębie 360-stopniowej bańki. DTS:X oferuje równie wciągające wrażenia dźwiękowe oraz elastyczność w rozmieszczeniu głośników. DTS:X jest również w pełni kompatybilny z wszystkimi istniejącymi materiałami zakodowanymi w DTS.



Zintegrowany 24-watowy hybrydowy system głośników firmy harman/kardon został opracowany specjalnie dla serii EQ zapewniając czystą reprodukcję dźwięku oraz solidne basy bez odczuwalnych zniekształceń. Wyjątkowe, skierowane do przodu głośniki są zamknięte w profesjonalnie zaprojektowanej aluminiowej maskownicy. Skierowane do przodu głośniki wysokotonowe zapewniają czysty dźwięk i dialogi, podczas gdy dolne, średnio- i niskotonowe dostarczą głębokich, niskich częstotliwości. "Duży dźwięk" z dramatycznym efektem jest gwarantowany dzięki sporej objętości akustycznej każdego z głośników, wynoszącej ponad pięćset centymetrów sześciennych.



Technologia Quantum Dot zapewniająca szerokie spektrum kolorów i precyzyjne odwzorowanie barw

W nowych modelach telewizorów 4K Ultra HD Android TV z serii EQ firma Sharp po raz pierwszy w Europie zastosowała wysoce wyrafinowaną technologię Quantum Dot. Telewizory obsługują standardy obrazu HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) i Dolby Vision z 12-bitowym odwzorowaniem kolorów oraz maksymalną jasnością ekranu o wartości 500 nitów. Dzięki opracowanej przez firmę Sharp technologii AQUOS Smooth Motion, która dodaje do treści dodatkowe klatki, ruchy obrazu zawsze są płynne, a zniekształcenia zredukowane. Jasność obrazu jest automatycznie dostosowywana do oświetlenia w pomieszczeniu za pomocą zintegrowanego czujnika oświetlenia zewnętrznego, co pozwala nie tylko na osiągnięcie możliwie najlepszego odbioru w każdych warunkach, ale również na oszczędność energii.



Telewizory firmy Sharp z systemem Android – z myślą o wszystkich użytkownikach

W nowej serii telewizorów Sharp EQ zastosowano system Android 11 oraz nowy, wydajny procesor. Oferuje on niemal nieograniczone możliwości rozrywki i łączności. Oprócz kilku preinstalowanych aplikacji, takich jak Netflix, YouTube, Google Play Movies & TV i Prime Video, użytkownicy mają dostęp do ponad 7000 aplikacji i bibliotek multimedialnych w Google Play Store, w tym Apple TV, Disney+ i HBO Max. Zintegrowany Asystent Google oferuje szybkie i pomocne wsparcie w codziennym życiu, a także większą dostępność dzięki funkcji sterowania głosem.



Telewizory Sharp EQ Android TV obsługują usługę strumieniowego przesyłania gier Google Stadia, udostępniając różnorodne gry wideo w rozdzielczości 4K HDR. Jedynym wymogiem jest kontroler podłączony do telewizora Sharp. Telewizory mają też cztery wejścia HDMI 2.1, które obsługują funkcję ALLM i dodatkowe funkcje związane z grami.



Zintegrowany potrójny tuner HD odbiera programy telewizyjne nadawane drogą kablową (DVB-C), antenową (DVB-T/T2) lub satelitarną (DVB-S/S2). Ponadto do odtwarzania dodatkowych treści multimedialnych służą Bluetooth, Chromecast, czytnik kart micro-SD, wyjście AUX i dwa porty USB.



Cena i dostępność

Telewizory 4K Ultra HD są już dostępne w następujących cenach i przekątnych ekranu:

50EQ6 – 2899 PLN

50EQ7 – 2999 PLN

55EQ6 – 3399 PLN

55EQ7 – 3499 PLN

65EQ6 – 4499 PLN

65EQ7 – 4699 PLN

75EQ6 – 6499 PLN

75EQ7 – 6699 PLN



































Źródło: Info Prasowe / SHARP