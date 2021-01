Nowe bezprzewodowe głośniki Sony serii SRS-RA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony ogłosiła wprowadzenie do oferty dwóch bezprzewodowych głośników domowych: SRS-RA5000 i SRS-RA3000. Oba nowe modele zaprojektowano, by zapewnić maksimum przyjemności ze słuchania w całym domu. Zastosowane w nich unikatowe technologie audio Sony wypełniają pomieszczenie wszechobejmującym dźwiękiem. Głośniki te fantastycznie wpisują się w każde otoczenie. Głośniki RA5000 i RA3000 są ponadto oparte na technologiach Immersive Audio Enhancement i 360 Reality Audio, dzięki którym wypełniają pomieszczenie wszechobejmującym, relaksującym dźwiękiem. Rozchodzi się on poziomo i pionowo, tworząc rozległą strefę optymalnego brzmienia. Oba nowe modele umożliwiają reprodukcję utworów 360 Reality Audio z oferty współpracujących serwisów muzycznych.







Głośnik RA5000 ma dodatkowo atest Hi-Res Audio, gwarantuje więc lepszy dźwięk przy słuchaniu nagrań o wysokiej rozdzielczości. Dzięki trzem jednostkom zwróconym do góry muzyka rozchodzi się pionowo, a trzem jednostkom umieszczonym pośrodku — poziomo. Wysoko wydajne magnesy neodymowe i membrany MRC w jednostkach głośnikowych pozwalają połączyć mocne brzmienie z małym wymiarami głośnika. Całości dopełnia subwoofer pomagający nasycić pomieszczenie bogatym, głębokim basem. Model RA5000 zapewnia pełną ekspresję dźwięku, od basu po tony wysokie.



Głośnik RA3000 emituje dźwięk we wszystkich kierunkach, zapewniając mocny bas. Jest wyposażony w jednostkę pełnozakresową, moduł rozprzestrzeniający dźwięk we wszystkie strony oraz dwie membrany bierne będące źródłem głębokiego basu. Wzajemnie nakładające się liniowe jednostki wysokotonowe tworzą skierowane do góry czoło fali, dzięki czemu dźwięk rozchodzi się w pionie, dostarczając naprawdę intensywnych przeżyć.



Głośniki RA5000 i RA3000 mają funkcję kalibracji dźwięku, która dostosowuje brzmienie do warunków pracy. Przytrzymanie przycisku Immersive Audio Enhancement na modelu RA5000 rozpoczyna szczegółową kalibrację, której wynikiem jest optymalizacja dźwięku pod kątem konkretnego pomieszczenia. Korygowanie dźwięku z głośnika RA3000 wykonywane jest automatycznie podczas słuchania utworów. Aby ponowić kalibrację, na przykład po przeniesieniu głośnika do innego pomieszczenia, wystarczy go włączyć.



Ciągłe pstrykanie pilotem w celu uzyskania stabilnej głośności to już przeszłość. Głośniki RA5000 i RA3000 mają funkcję automatycznej głośności, która koryguje poziom głośności poszczególnych utworów, eliminuje potencjalne stresy przy słuchaniu i pozwala poświęcić więcej uwagi otoczeniu.



Głośniki RA5000 i RA3000 są zgodne z urządzeniami z Asystentem Google wyposażonymi w technologię Chromecast built-in oraz z urządzeniami z asystentem Amazon Alexa, umożliwiają więc zarządzanie muzyką przy użyciu wybranego asystenta głosowego. Do włączania i wyłączania muzyki, regulacji głośności i użycia innych funkcji wystarczają zatem wyłącznie polecenia głosowe — ręce pozostają wolne. Oba głośniki są ponadto zgodne z funkcją odtwarzania w wielu pomieszczeniach, która pozwala odtwarzać różne utwory w różnych pokojach lub słuchać jednakowej muzyki w całym domu z grup głośników skonfigurowanych w aplikacji Google Home lub Amazon Alexa. Głośnik można obsługiwać z dowolnego miejsca w domu za pomocą smartfona z aplikacją „Sony | Music Centre”. Pozwala ona dostosowywać różne ustawienia, by zapewnić sobie i rodzinie idealne warunki do słuchania.



Głośniki RA5000 i RA3000 można bezprzewodowo łączyć z kompatybilnymi telewizorami BRAVIA, uzyskując lepszy dźwięk i więcej emocji w czasie wieczoru filmowego. Oba modele są wyposażone w łącza Wi-Fi i Bluetooth® oraz technologie NFC, Spotify Connect[6] i Chromecast built-in, można je zatem parować ze smartfonami i tabletami, by strumieniowo przesyłać ulubione nagrania.



Oba głośniki będą dostępne w lutym 2021.



































Źródło: Info Prasowe / SONY