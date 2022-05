Nowe hulajnogi elektryczne Red Bull Racing już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polacy widują hulajnogi elektryczne na ulicach częściej niż samochody zasilane prądem, a internauci piszą o nich dwa razy więcej niż przed rokiem. Do polskiej sprzedaży trafiają hulajnogi elektryczne Red Bull Racing wyposażone w silnik o mocy 350 W, bezdętkowe opony typu „honeycomb”, akumulatory litowe 7.5 Ah oraz 10 Ah, a także podwójny hamulec i standard IP67. Polskim dystrybutorem hulajnóg elektrycznych Red Bull Racing 8.5 i 10 jest firma 4cv.







Nazwy modeli hulajnóg odpowiadają wielkości ich kół: model Red Bull Racing 8.5 posiada koła o rozmiarze 8.5 cala, natomiast Red Bull Racing 10 wyposażono w duże koła o średnicy 10 cali. Bezdętkowe opony zostały wykonane w technologii „honeycomb” – ich powierzchnia przypomina plaster miodu, co nie tylko zwiększa ich trwałość i odporność na uszkodzenia, lecz także zapewnia lepszą amortyzację. Są one wykonane z połączenia naturalnej gumy i tworzywa polimerowego, co zapewnia elastyczność i wytrzymałość, jak również ma wpływ na „pamięć” kształtu opony przy zmianach ciśnienia i temperatury. Dodatkowo w procesie produkcji została uwzględniona ochrona przed promieniowaniem UV.



Hulajnogi są wyposażone w silnik o mocy 350 W. Red Bull Racing 8.5 posiada akumulator litowy o pojemności 7500 mAh, którego pełne ładowanie trwa do 5 godzin, pozwalając na przejechanie 20 km na jednym ładowaniu. Hulajnoga Red Bull Racing 10 została wyposażona w pojemną baterię litową 10000 mAh, jej pełne naładowanie trwa 7-8 godzin i umożliwia przejechanie 30 km.



Bezpieczeństwo z podwójnym hamulcem

Hulajnogi Red Bull Racing zostały zaprojektowane z myślą o umożliwieniu użytkownikom rozwinięcia prędkości jazdy jedynie do maksymalnej dopuszczalnej prędkości w przestrzeni miejskiej – 20 km/h. Bezpieczeństwo w pojazdach zapewnia także podwójny hamulec – elektryczny oraz tarczowy. Dodatkowo urządzenia są wyposażone w obowiązkowe dla tego typu pojazdów przednie i tylne oświetlenie oraz sygnał dźwiękowy. Hulajnogi Red Bull Racing posiadają wyświetlacz, który pozwala na bieżącą kontrolę poziomu naładowania baterii, a także monitorowania przejechanego dystans oraz prędkości jazdy.



Pyłoodporność oraz wodoodporność dla komfortowej jazdy w każdych warunkach

Hulajnogi Red Bull Racing spełniają standard IP67, który oznacza pełną pyłoszczelność, a także odporność na krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. Pozwala to na użytkowanie ich w warunkach typowo miejskich, gdzie nie da się uniknąć kurzu oraz piachu, a także przy niesprzyjającej deszczowej (a nawet ulewnej) pogodzie. Pojazdy są składane, co umożliwia transport np. w bagażniku samochodowym, ale również ułatwia ich przechowywanie. Model Red Bull Racing 8.5 waży około 14 kg, a Red Bull Racing 10 – około 16 kg. Hulajnogi przeznaczone są dla użytkowników ważących między 30 a 120 kg, a więc sprawdzą się nie tylko dla dorosłych, lecz także dla starszej młodzieży.



Hulajnogi elektryczne Red Bull Racing w kolorze niebiesko-czerwonym są już dostępne w polskich sklepach: model Racing 8.5 w Media Expert oraz Neonet w cenie 1999 PLN, a model Red Bull Racing 10 w Media Expert oraz Neonet w cenie 2499 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / 4CV Mobile