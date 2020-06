Nowe moduły pamięci DDR4 od Viper Gaming by Patriot

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

VIPER GAMING by PATRIOT ogłasza premierę 32 GB modułów pamięci z serii VIPER 4 BLACKOUT DDR4 i VIPER STEEL DDR4. Te oferują graczom i twórcom materiałów wideo możliwość wyposażenia komputerów w więcej pamięci operacyjnej i rozszerzają potencjalną wydajność ich systemów. Moduły te powstały z myślą o najwyższej wydajności i oferują znakomite osiągi na platformach AMD oraz Intela. 64 GB zestawy VIPER 4 BLACKOUT dostępne są w wersji od 3000 MHz do 3600 MHz. Tworzone są na bazie rygorystycznie testowanych układów pamięci i komponentów umieszczonych na 10-warstowym PCB. Każdy z 32 GB modułów chroniony jest przez rozpraszacz ciepła wykonany z aluminium klasy militarnej, a zaawansowany układ pinów maksymalizuje efektywność i wydajność termiczną.



Seria VIPER STEEL zapewnia wysoką wydajność w grach i stabilność dla komputerów stacjonarnych i laptopów bazujących na platformach AMD i Intela. Moduły VIPER STEEL wynoszą wydajność Intel XMP 2.0 na wyższy poziom oraz zapewniają hardcorowym graczom i entuzjastom możliwość modernizacji komputerów w zakresie pamięci DRAM o większej pojemności, tym samym zwiększając ich potencjał.

32 GB moduły dostępne są zarówno w formie UDIMM, jak i SODIMM. Ich prędkości zaczynają się od 3000 MHz, a kończą na 3600 MHz w przypadku kości UDIMM i od 2400 MHz do 3000 MHz dla SODIMM. Nowe moduły, podobnie jak VIPER 4 BLACKOUT, stworzone zostały na bazie rygorystycznie testowanych układów pamięci i komponentów umieszczonych na 10-warstowym PCB, dla optymalnej wydajności w gamingowych desktopach i laptopach.



Serie VIPER 4 BLACKOUT i VIPER STEEL są dogłębnie, ręcznie i rygorystycznie sprawdzane pod kątem kompatybilności na najnowszych platformach AMD i Intela. Ich nabywcy mogą liczyć na ograniczoną dożywotnią gwarancję oraz wybór pomiędzy wersjami 3000 MHz, 3200 MHz i 3600 MHz. Dostępne są również zestawy o łącznej pojemności 64 GB (dwa moduły 32 GB). Pojedyncze moduły SODIMM z serii VIPER STEEL sprzedawane będą w wariantach o częstotliwości taktowania 2400 MHz, 2666 MHz i 3000 MHz.

Nowe pamięci VIPER GAMING by PATRIOT z serii VIPER 4 BLACKOUT i VIPER STEEL wkrótce pojawią się u polskich partnerów. Specyfikacje i ceny poszczególnych modułów w poniższej tabeli:



Źródło: Patriot