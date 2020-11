Nowe monitory iiyama G-Master z odświeżaniem 165 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Uwolnij cały swój potencjał w grach dzięki nowym monitorom

iiyama G-Master GB2470HSU-B1 oraz GB2770HSU-B1 Red Eagle z panelami Fast IPS o czasie reakcji 0,8 ms MPRT i częstotliwością odświeżania 165 Hz. Oba monitory należą do klanu Red Eagle i posiadają wiele cech wspólnych, a główna różnica sprowadza się do rozmiaru, czyli 24" i 27". Zastosowana tu matryca Fast IPS zapewnia nie tylko wierne odwzorowanie scen z pola bitwy, szerokie kąty widzenia i wyjątkową dokładność kolorów, ale także niesamowity czas reakcji na ruchomy obraz (MPRT) wynoszący zaledwie 0.8 ms.







Nowości G-Master z klanu Red Eagle wspierają treści HDR i są uzbrojone we FreeSync Premium, co gwarantuje redukcję opóźnień i obsługę technologii LFC (Low Framerate Compensation), która pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę. Dodatkowo otrzymujemy predefiniowane tryby gier (m.in. FPS i strategia) lub możemy samodzielnie dobierać i zapisywać ulubione ustawienia obrazu. Funkcja Black Tuner pozwala zaś na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji, zapewniając lepszą jakość widzenia w zacienionych obszarach.



Monitory G-Master GB2470HSU-B1 / GB2770HSU-B1 Red Eagle będą dostępne w sprzedaży u partnerów firmy iiyama jeszcze w tym miesiącu. Ich sugerowane ceny to 869 PLN za mniejszy 24" model i 1099 PLN za większy 27".





To jednak nie wszystko, ponieważ rodzina G-Master powiększa się także o nowego członka klanu Black Hawk. G-Master G2230HS-B1 Black Hawk, to 21.5-calowy monitor z panelem TN o odświeżaniu 75 Hz i czasie reakcji plamki zaledwie 0.8 ms. G2230HS uzbrojony jest we FreeSync, który eliminuje zacięcia i efekt rozrywania obrazu oraz funkcję Black Tuner poprawiającą widoczność szczegółów w zacienionych obszarach. Nie zabrakło także wbudowanych głośników i wyjścia słuchawkowego. Monitor dostępny jest w sugerowanej cenie 469 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / iiyama