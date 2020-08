Nowe powerbanki ADATA z szybkim ładowaniem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wkrótce do portfolio ADATA dołączą dwa nowe powerbanki o pojemności 10 000 mAh i 20 000 mAh, które wspierają technologię szybkiego ładowania Qualcomm Quick Charge 3.0 i są zgodne ze standardem USB Power Delivery 3.0. Nowości pozwolą na kilkakrotne naładowanie smartfonów lub innych elektronicznych gadżetów znacznie szybciej niż do tej pory. Model ADATA P20000QCD waży zaledwie 365 gramów i został wyposażony w czytelny wyświetlacz informujący o poziomie zgromadzonego ładunku. Dzięki pojemności wynoszącej 20 000 mAh możliwe jest nawet sześciokrotne naładowanie smartfona (zależy to od pojemności baterii).







Powerbank może w tym samym czasie ładować trzy urządzenia, dzięki trzem złączom USB, z których dwa to duże USB typu A (5V/3A, 9V/2A oraz 5V/3A), a jedno USB typu C (5V/3A, 9V/2A). Ostatnie może służyć też do szybkiego ładowania jego samego. Ponadto, model ten został wyposażony w microUSB (5V/2A) na wejściu, dzięki czemu obsłużą go nawet starsze ładowarki z tą wtyczką. Jak na urządzenie dobrej klasy przystało, znajdziemy tutaj również szereg zabezpieczeń (OCP, OVP, OTP, SCP, ODP) dbających zarówno o sam powerbank, jak i podłączone do niego urządzenia.



ADATA P10000QCD to powerbank o pojemności 10 000 mAh, który waży 175 gramów. Tak samo jak jego większy “brat”, charakteryzuje się czytelnym wyświetlaczem, pozwalającym szybko zorientować się ile energii mamy jeszcze do dyspozycji. Posiada też identyczny system zabezpieczeń. Różnicą wobec bardziej pojemnego modelu jest lepsze wsparcie dla technologii szybkiego ładowania - poza wspomnianym wcześniej Qualcomm Quick Charge 3.0, znajdziemy tutaj również wsparcie technologii szybkiego ładowania od MediaTeka, Samsunga, Huawei oraz Oppo. ADATA P10000QCD może jednocześnie ładować trzy urządzenia, dzięki dwóm złączom USB typu A (5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A każde) oraz pojedynczemu USB typu C (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A), które służy też do ładowania powerbanku.



Nowe powerbanki ADATA będą dostępne na polskim rynku z końcem września w trzech wariantach kolorystycznych (biały, czarny, niebieski). Cena większego modelu P20000QCD wyniesie 89 PLN, a mniejszy wariant P10000QCD będzie kosztował 69 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / ADATA