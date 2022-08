Nowe słuchawki LG TONE Free

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Linia bezprzewodowych słuchawek dousznych TONE Free 2022 firmy LG Electronics zapewnia idealne wrażenia dźwiękowe dzięki zaawansowanym technologiom audio, bardziej ergonomicznej konstrukcji i wielu przydatnym nowym funkcjom. Nowe słuchawki TONE Free, są wyrazem nieustannego zaangażowania firmy LG w innowacje skoncentrowane na użytkowniku, idealnie pasują do nowoczesnego, mobilnego stylu życia. Tegoroczny flagowy model (T90) słuchawek TONE Free zapewnia świetne brzmienie dzięki kilku ulepszeniom, takim jak nowa struktura wewnętrzna z większymi przetwornikami, które generują jeszcze głębsze i bardziej wyraziste basy. Dzięki zastosowaniu grafenu – materiału klasy premium, który redukuje wibracje, podnosząc jednocześnie jakość dźwięku – słuchawki T90 uzyskują dynamiczne, a zarazem zrównoważone i wyraziste brzmienie.







Słuchawki douszne LG T90 oferują prawdziwą przyjemność dla uszu, wykorzystując do tego specjalistyczną technologię Headphone Spatial Processing (HSP) firmy Meridian Audio, wieloletniego partnera LG w dostarczaniu doskonałego dźwięku. Dzięki zastosowaniu HSP słuchawki zapewniają pełne, bardziej naturalne brzmienie z wyraźnym obszarem centralnym. Sprawia też, że słuchacz ma wrażenie, iż słucha muzyki odtwarzanej przez klasyczny system stereo. Ponadto, technologia Perfect Balance firmy Meridian pozwala słuchawkom T90 uzyskać spójny balans tonalny przy każdej głośności.



Co więcej, LG T90 TONE Free Dolby Atmos to pierwsze na świecie bezprzewodowe słuchawki douszne, obsługujące funkcję Dolby Head Tracking we wszystkich formatach i na wszystkich urządzeniach. Dolby Head Tracking rekalibruje dźwięk zgodnie z ruchami głowy, zapewniając bardziej naturalne wrażenia. Dzięki temu użytkownicy mogą poczuć się jak w centrum wydarzeń, niezależnie od tego, czy słuchają muzyki, oglądają filmy, seriale czy grają w gry. Doświadczą więc zupełnie nowego poziomu wrażeń dźwiękowych. W połączeniu z treściami Dolby Atmos, funkcja Dolby Head Tracking poprawia wrażenia audio, zapewniając niesamowitą precyzję, głębię i czystość dźwięku. T90 to pierwsze słuchawki bezprzewodowe wyposażone w wirtualizator dźwięku zaprojektowany przez Dolby specjalnie do słuchawek dousznych. To zaawansowane rozwiązanie, które rozszerza wymiar przestrzenny odtwarzania stereo.



Ponadto, słuchawki T90 są wyposażone w technologię Snapdragon Sound, dzięki której użytkownicy mogą cieszyć się jakością dźwięku dostępną dotąd tylko w słuchawkach przewodowych. Oprócz dźwięku o wysokiej rozdzielczości (24 bity/96 kHz) słuchawki LG z certyfikatem Snapdragon Sound zapewniają stabilną łączność, krystalicznie czyste brzmienie głosu i niskie opóźnienie, dzięki czemu doskonale nadają się nie tylko do słuchania muzyki, ale także do połączeń głosowych i grania.



Bezprzewodowe słuchawki LG klasy premium oferują ulepszoną aktywną redukcję szumów (ANC) dzięki funkcjom Double Step ANC Algorithm i Real Time ANC Optimizer. Algorytm Double Step ANC wykorzystuje nowy filtr o wyższej częstotliwości próbkowania, który skuteczniej eliminuje zewnętrzne szumy, oraz zaawansowany algorytm wykrywania hałasu, eliminujący nieprzyjemne i rozpraszające sprzężenia. Natomiast funkcja Real Time ANC Optimizer automatycznie dostosowuje wydajność ANC, analizując rzeczywistą pozycję słuchawek w uchu użytkownika za pośrednictwem wewnętrznych mikrofonów.



Ergonomiczny kształt najnowszych słuchawek TONE Free firmy LG zapewnia komfort, a jednocześnie poprawia wydajność, oferując ulepszone brzmienie i zoptymalizowaną redukcję szumów. Ergonomiczny kształt słuchawek stworzono we współpracy z południowokoreańskim laboratorium POSTECH Ergonomic Design Technology Lab. Dzięki temu LG TONE Free charakteryzują się precyzją i zoptymalizowanym kształtem, który lepiej układa się w uchu. Ponadto, nowe modele są zarówno mniejsze, jak i lżejsze od swoich poprzedników, dzięki czemu użytkownicy mogą nosić słuchawki TONE Free przez jeszcze dłuższy czas. Dopasowanie Performance Fit słuchawek zapewnia właściwe ułożenie w uszach, dostarczając doskonałych wrażeń dźwiękowych.



Nowe modele TONE Free firmy LG są również wyposażone w etui do ładowania UVnano, które za pomocą światła ultrafioletowego utrzymuje słuchawki w higienicznej czystości. W linii słuchawek na 2022 rok technologia UVnano ma szerszy zakres działania, oczyszczając wszystkie części nakładek dousznych. Ponadto w T90 zastosowano hipoalergiczne nakładki douszne klasy medycznej, aby zmniejszyć ryzyko podrażnienia skóry. Wyjątkowa wygoda użytkowania to kolejna kluczowa zaleta słuchawek LG TONE Free, które oferują teraz lepszą łączność i większą kompatybilność. Funkcja Plug & Wireless umożliwia wykorzystanie etui do ładowania jako nadajnika Bluetooth, wzbogaconego o praktyczną nową funkcję czatu głosowego, która jest idealna do połączeń konferencyjnych oraz do rozmowy z przyjaciółmi podczas gry. Dołączony kabel USB-C na AUX pozwala podłączyć etui do radia, bieżni, systemu rozrywki pokładowej i wielu innych produktów, aby cieszyć się bezprzewodową swobodą i pierwszorzędną jakością dźwięku.



Dzięki modułowi Voice Pickup słuchawki T90 klasy premium zapewniają jeszcze lepszą jakość połączeń głosowych. Moduł Voice Pickup wykrywa i minimalizuje hałasy otoczenia, gdy użytkownik mówi, dzięki czemu rozmówca lepiej go słyszy. Nowe modele TONE Free oferują do 9 godzin użytkowania na jednym ładowaniu, a samo etui może zapewnić kolejne 20, co daje do 29 godzin słuchania. A dzięki nowej funkcji szybkiego ładowania słuchawki można całkowicie naładować w etui do ładowania UVnano w około 1 godzinę.



Nowa linia na 2022 rok, to także LG TONE Free Fit (modele TF7 i TF8) przeznaczone do aktywnego stylu życia. Umożliwiają one bezpieczne i ergonomiczne użytkowanie podczas różnych aktywności – od biegania poprzez kolarstwo górskie aż po energiczne sesje treningowe na siłowni. Oba modele są wyposażone w technologię SwivelGrip, która utrzymuje słuchawki na miejscu nawet podczas najbardziej intensywnych ćwiczeń. Ich konstrukcja jest lekka i poprawia cyrkulację powietrza.



Ponadto, modele TONE Free Fit posiadają funkcję ANC i zapewniają czyste brzmienie przestrzenne dzięki technologii Meridian HSP. W nich także zastosowano medyczne, hipoalergiczne nakładki douszne i etui do ładowania LG UVnano dla większej higieny. Stopień ochrony IP67 sprawia, że słuchawki TF7 i TF8 są odporne na deszcz, zachlapania, pot i kurz, dzięki czemu można bez obaw biegać i ćwiczyć na świeżym powietrzu4.



Czas pracy baterii modeli TONE Free fit wynosi 10 godzin (łącznie do 30 godzin z etui do ładowania). Aby treningi na siłowni były jeszcze przyjemniejsze, słuchawki TF8 mogą łączyć się ze starszymi, pozbawionymi Bluetooth wyświetlaczami bieżni dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu Plug & Wireless firmy LG.



Bezprzewodowe słuchawki douszne LG TONE Free 2022 będą wprowadzane na głównych rynkach na całym świecie, począwszy od końca sierpnia.



























Źródło: Info Prasowe / LG