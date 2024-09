Nowości FRITZ! - 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi Mesh i Smart Home

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas targów IFA 2024 firma AVM na nowo zaprojektowanym stoisku w hali 10.2 zaprezentuje szereg innowacji przeznaczonych do łączy światłowodowych, 5G, Wi-Fi 7, Mesh Wi-Fi i inteligentnego domu. AVM rozszerza ofertę routerów do światłowodów i wprowadza nowe modele: FRITZ!Box 5690 XGS do wydajnych łączy o przepustowości 10 Gbit/s, FRITZ!Box 5690 szybki jak błyskawica zarówno na łączach GPON, jak i AON oraz wszechstronny router bezprzewodowy FRITZ!Box 4690, który wraz z topowym modelem FRITZ!Box 5690 Pro zapewniają użytkownikom szeroki wybór ultraszybkiego surfowania poprzez światłowód. Wszystkie modele obsługują nową generację Wi-Fi 7 i posiadają zaawansowane funkcje sieciowe, z których słynie seria routerów FRITZ!Box. Są idealnym rozwiązaniem do domów, małych firm i pracy zdalnej.







Nowy FRITZ!Box 6860 5G zapewni błyskawiczne surfowanie i strumieniowanie multimediów dzięki łączności mobilnej 5G. Router można zainstalować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Ten bezprzewodowy, ale stacjonarny, router dostępowy obsługuje 5G (NSA, SA) oraz LTE i osiąga prędkość transmisji danych do 1.3 Gbit/s. Wyposażony jest w mocne Wi-Fi Mesh zgodne ze standardem Wi-Fi 6, dzięki czemu może udostępniać szybki Internet bezprzewodowo w całym domu. Posiada także bazę DECT dla telefonów bezprzewodowych i urządzeń Smart Home.



Kolejnym kluczowym tematem targów IFA dla AVM jest sieć Wi-Fi o dużym zasięgu. Po raz pierwszy berlińska firma przedstawia na targach nowe wzmacniacze sygnału Mesh Wi-Fi, które obsługują Wi-Fi 7: FRITZ!Repeater 2400 W7 i FRITZ!Repeater 1200 W7. Każdy dom ma swoje własne uwarunkowania wpływające na zasięg Wi-Fi – kilka pięter, grube ściany, pomieszczenia z wieloma narożnikami i zakamarkami. Właśnie dlatego AVM rozszerza swoją ofertę dla sieci Wi-Fi Mesh o nowy zestaw FRITZ!Mesh Set 3000 Wi-Fi 6 i FRITZ!Mesh Set 1200 Wi-Fi 6. Urządzenia można łatwo podłączyć do routera marki FRITZ!Box lub innego rozszerzając tym samym zasięg sieci Wi-Fi.



Nowości pojawiają się także w Smart Home: AVM wprowadza nowy inteligentny licznik energii elektrycznej FRITZ!Smart Energy 250, dzięki któremu użytkownicy mogą monitorować i optymalizować zużycie prądu. Inną ciekawostką od AVM jest zmiana nazwy serii produktowej FRITZ!DECT na FRITZ!Smart. Znane już inteligentne produkty z zakresu sterowania zużyciem energii, ogrzewaniem, oświetleniem otrzymają nowe nazwy, wszystko inne, do czego przywykliśmy w rozwiązaniach FRITZ!, pozostanie niezmienione: zaawansowana technologia, wysoki poziom wygody, łatwość obsługi i częste aktualizacje. Na stoisku AVM podczas targów IFA w strefie Smart Home zaprezentowane zostaną wszystkie produkty FRITZ!Smart, a także rozwiązania do platformy Matter. Firma zaprezentuje również ponad 60 nowych funkcji i udoskonaleń zaimplementowanych w systemie operacycjym FRITZ!OS 8. Nadchodząca aktualizacja dla wszystkich aktulanych produktów oferuje większą wygodę i lepszą przejrzystość menu Przęgląd, a także gwarantuje stabilne i bezpieczne użytkowanie.













źródło: Info Prasowe - AVM