Nowości Redragon - siedem nowych klawiatur i akcesoria biurowe.

Redragon Polska dynamicznie rozszerza swoją ofertę, wprowadzając do sprzedaży 14 nowych produktów. Klienci mogą teraz wybierać spośród 7 nowych klawiatur, 3 zestawów nakładek na przełączniki oraz wyjątkowej nowości – 4 zestawy biurowe (klawiatura + myszka), które stanowią przełomowy krok w kierunku rozszerzenia oferty Redragon o segment biurowy. Zestawy biurowe to innowacyjny ruch ze strony Redragon, pozwalający firmie wejść na rynek sprzętu biurowego i dotrzeć do szerszej grupy użytkowników, którzy cenią sobie wygodę i ergonomię podczas pracy. To idealne rozwiązanie dla osób, które szukają profesjonalnych i estetycznych narzędzi do pracy w biurze lub domowym zaciszu.







Nowa kolekcja klawiatur jest równie zróżnicowana – od modeli o minimalistycznym, jednokolorowym designie, po intensywnie kolorowe wersje idealne do wyrażenia indywidualnego stylu. Natomiast zestawy nakładek na przełączniki stanowią idealne uzupełnienie personalizacji sprzętu, umożliwiając użytkownikom jeszcze większą kontrolę nad wyglądem i funkcjonalnością ich klawiatur.



To jednak nie ostatnie słowo Redragon w tym roku. Firma zapowiada, że jeszcze w czwartym kwartale planowane jest dalsze rozszerzenie oferty, również o komponenty komputerowe, takie jak chłodzenia do procesorów. Jest to kolejny etap w budowaniu kompleksowej oferty sprzętu i akcesoriów, który pozwoli Redragon jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję na rynku oraz sprostać wymaganiom użytkowników poszukujących sprzętu najwyższej jakości.



Pełna oferta nowych produktów Redragon dostępna jest już na stronie internetowej Redragon Polska.

































źródło: Info Prasowe - Redragon