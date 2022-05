Nowości iiyama prosto z targów ISE 2022

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

iiyama za sprawą prezentacji na targach ISE 2022 rozszerzyła swoją ofertę o nowe kategorie produktów. Światowy lider w zakresie monitorów i profesjonalnych wyświetlaczy zaprezentował m.in. kamery i głośniki do profesjonalnego zastosowania. UC CAM75FS-1, to kompaktowa kamera internetowa do domu i biura, która idealnie sprawdzi się w trakcie wideokonferencji. UC CAM75FS-1 rejestruje obraz w rozdzielczości Full HD i ma dwa wbudowane mikrofony kierunkowe, które wykrywają dźwięk z odległości do 4 metrów. Takie rozwiązanie zapewnia wysokiej jakości audio pozbawione szumów i zniekształceń w tle, co w połączeniu z polem widzenia 75 stopni idealnie wpasowuje się w indywidualne miejsce pracy. UC CAM75FS-1 wspiera wszystkie wiodące programy konferencyjne, jak Zoom, Skype, Microsoft Teams, a prosta i skuteczna migawka prywatności gwarantuje, że jesteśmy widoczni tylko wtedy, kiedy tego chcemy.





























Źródło: Info Prasowe / iiyama

, to kamera konferencyjna 4K z funkcją autofocus, oferująca 13-megapikselowy sensor z zaawansowanymi technologiami redukcji szumów 2D i 3D, co zapewnia doskonałą jakość obrazu nawet w pomieszczeniach o słabym oświetleniu. Technologia TLens pozwala szybko ustawić ostrość na twarzy użytkownika, a dwa zintegrowane mikrofony kierunkowe wykrywają dźwięk z odległości do 4 metrów. Kamera jest łatwa w instalacji, a możliwość obrotu o 360 stopni i pochyłu o 10 stopni świetnie sprawdza się w małych salach konferencyjnych, czyli przestrzeni typu huddle space. UC CAM80UM-1 współpracuje z popularnym oprogramowaniem do wideokonferencji typu Zoom, Skype, Microsoft Teams.Natomiast model, jest kamerą internetową 4K do konferencji z polem widzenia 120 stopni i automatycznym kadrowaniem. 8-megapikselowy sensor oraz technologie redukcji szumów 2D i 3D zapewniają rewelacyjną płynność i szczegółowość obrazu, nawet w warunkach słabego oświetlenia, a szerokie pole widzenia gwarantuje, że w kadrze pozostają wszystkie istotne osoby i elementy. Za sprawą dwóch mikrofonów kierunkowych, rejestrujących dźwięk z odległości do 4 metrów, UC CAM120UL-1 oferuje także wysoką jakość audio. Sprzęt pochwalić może się też łatwą konfiguracją (wystarczy podłączyć kabel USB) i zapewnia obrót o 360 stopni z regulacją kąta pochylenia o 10 stopni, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w każdej przestrzeni konferencyjnej., to nowoczesna kamera panoramiczna 4K z 13 MP sensorem zapewniającym szczegółowość obrazu oraz technologią automatycznego śledzenia, która nie tylko rozpoznaje i przybliża uczestników spotkania, ale także podąża za mówcami, gdy poruszają się po pomieszczeniu. Model charakteryzuje się szerokim polem widzenia 180°, gwarantującym, że wszyscy uczestnicy spotkania będą doskonale widoczni. Sprzęt oferuje sześć predefiniowanych widoków wideo, między którymi przełączamy się za pomocą jednego przycisku, co zapewnia dużą wszechstronność zastosowań, od jednokierunkowego wykładu po spotkanie online z udziałem wielu osób. Dwa zintegrowane mikrofony kierunkowe zbierają dźwięk z odległości do 4 metrów i zapewniają wysokiej jakości audio wolne od irytujących szumów i zniekształceń. Kamera jest kompatybilna ze wszystkimi wiodącymi programami konferencyjnymi, jak Zoom, Skype, Microsoft Teams i inne.stanowi uniwersalny panel konferencyjny, czyli urządzenie all-in-one, które pozwala uprościć spotkania i ograniczyć ilość potrzebnego sprzętu. Jest to kompleksowe rozwiązanie, na które składają się 12-megapikselowa kamera, 6 mikrofonów kierunkowych i 8-watowy głośnik. Szerokie 120-stopniowe pole widzenia kamery sprawdzi się w większości standardowych sal konferencyjnych, a inteligentne funkcje obejmujące wykrywanie twarzy, automatyczne śledzenie i lokalizację głosu gwarantują wysoką jakość doświadczeń. Panel oferuje możliwość zachowania trzech predefiniowanych ustawień oraz funkcję 5-krotnego przybliżenia, którą można sterować pilotem. 6-elementowy mikrofon i 8-watowy głośnik z adaptacyjnym tłumieniem echa, automatycznym śledzeniem, redukcją szumów, automatyczną kontrolą wzmocnienia i eliminacją pogłosu zapewniają wyraźny, wysokiej jakości dźwięk wolny od szumów tła i zniekształceń. Podobnie jak wszystkie inne kamery iiyama, UC CAM120ULB-1 zapewnia bezproblemową pracę z Zoom, Skype, Microsoft Teams i innymi., to zestaw głośnomówiący Bluetooth, przeznaczony do średniej wielkości sal konferencyjnych. Sprzęt pozwala na wielokierunkowe odbieranie dźwięku 360 stopni z odległości do 3 metrów, co wraz z inteligentnymi algorytmami redukcji szumów i usuwania echa sprawia, że głośnik bardzo dobrze sprawdzi się w trakcie wideokonferencji. UC SPK01M pozwala na połączenie przez Bluetooth, kabel USB lub kabel audio, zapewniając 8 nawet godzin ciągłej pracy z maksymalną głośnością w trakcie bezprzewodowego użytkowania. Głośnik można sparować z maksymalnie trzema urządzeniami jednocześnie.Na koniec zestaw głośnomówiący Bluetoothdo dużych sal konferencyjnych. Urządzenie umożliwia wielokierunkowe odbieranie dźwięku 360 stopni z odległości do 5 metrów, a inteligentne algorytmy redukcji szumów i usuwania echa gwarantują krystalicznie czysty dźwięk. UC SPK01L pozwala zarówno na pracę przewodową, jak i bezprzewodową za pomocą Bluetooth, gdzie umożliwia 8 godzin odtwarzania z maksymalną głośnością. Ten stylowy i elegancki głośnik można sparować z maksymalnie 3 urządzeniami jednocześnie.