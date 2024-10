Nowości od Panasonic TOUGHBOOK na SAHA EXPO 2024

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na tegorocznych targach SAHA EXPO 2024, które stanowią kluczowe wydarzenie dla sektora obronnego i lotniczego, Panasonic wraz z ponad tysiącem innych firm i 26 uniwersytetami miał okazję zaprezentować swoje niezawodne i wytrzymałe urządzenia TOUGHBOOK, przyciągając uwagę licznych uczestników. Wydarzenie, zorganizowane przy wsparciu cywilnych oraz wojskowych instytucji publicznych, stworzyło przestrzeń do prezentacji najnowszych technologii w dziedzinach obronności, lotnictwa i przemysłu kosmicznego. Panasonic wykorzystał tę okazję, aby przedstawić swoje wszechstronnie konfigurowalne notebooki i tablety, które od lat wspierają wymagające operacje militarne na całym świecie.







TOUGHBOOK 40 Tactical – kluczowa innowacja na SAHA EXPO

W centrum zainteresowania znalazł się model TOUGHBOOK 40 Tactical, zaprojektowany jako niezawodny partner do operacji terenowych, w pełni dostosowany do różnych zadań operacyjnych. Urządzenie wyposażone jest w całkowicie wzmocnioną obudowę, specjalny moduł integracji okrągłych złączy wojskowych oraz odporne na wstrząsy mocowanie, co czyni je idealnym narzędziem do zadań wykonywanych w pojazdach wojskowych zarówno kołowych, jak i gąsienicowych. Cztery obszary rozszerzeń zapewniają elastyczność zgodną z rygorystycznymi wymaganiami wojskowymi, a 14-calowy ekran dotykowy LCD z możliwością obsługi w deszczu i przy użyciu rękawic pozwala na pracę w dowolnych warunkach terenowych.



Dzięki współpracy Panasonic z firmą roda computers, specjalizującą się w wytrzymałych rozwiązaniach IT, TOUGHBOOK 40 Tactical oferuje szeroki wachlarz funkcji przydatnych w sektorze obronnym. Urządzenie jest zasilane przez procesor Intel Core Ultra 5 135H (z technologią Intel vPro) lub opcjonalnie Intel Core Ultra 7 165H, działa na systemie Windows 11 Pro 64-bit i zapewnia czas pracy na baterii do 12 godzin. Dzięki temu TOUGHBOOK 40 Tactical jest ekonomicznym i konfigurowalnym narzędziem do obsługi wymagających aplikacji w kluczowych sytuacjach.



Nowoczesne narzędzia C4I, sterowanie dronami i integracja z pojazdami wojskowymi

Uczestnicy targów SAHA EXPO 2024 byli również podekscytowani możliwościami portfolio TOUGHBOOK w zakresie zaawansowanych systemów C4I, sterowania dronami oraz integracji z pojazdami wojskowymi. Systemy dowodzenia i kontroli C4I (Command, Control, Communications, Computer, Intelligence) są kluczowe dla organizacji i zarządzania siłami zbrojnymi. Wytrzymałe, bezpieczne i niezawodne urządzenia TOUGHBOOK, zintegrowane z wiodącymi rozwiązaniami obronnymi, wprowadzają nowe, mobilne technologie umożliwiające ciągłą łączność i sprawne działania operacyjne. Niezależnie od tego, czy mowa o jednostkach naziemnych, pojazdach czy dronach bezzałogowych, konstrukcja TOUGHBOOK umożliwia operatorom bezpieczne zbieranie i przetwarzanie informacji potrzebnych do powodzenia misji, niezależnie od miejsca operacji.













źródło: Info Prasowe - Panasonic