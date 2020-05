Nowości w Star Wars Jedi: Upadły Zakon

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

EA i Respawn Entertainment prezentują darmową aktualizację dla Star Wars Jedi: Upadły Zakon, umożliwiającą graczom podjęcie kolejnych wyzwań w zupełnie nowym trybie gry, powtórzenie historii ze wszystkimi wcześniej nabytymi przedmiotami kolekcjonerskimi czy zbieranie nowych przedmiotów kosmetycznych dla Cala i BD-1! Największą część aktualizacji stanowi zupełnie nowe centrum rozgrywki - Trening Medytacyjny, czyli tryb gry, do którego dostęp można uzyskać z punktów Medytacyjnych znalezionych w trakcie gry. Pozwala on graczom na wejście w Wyzwania Bitewne, w których Cal stawia czoła różnorakim wrogom i bossom.







Trening Medytacyjny wprowadza również Siatkę Bitewną – miejsce pozwalające graczom na popisanie się poprzez kreowanie własnych walk. W Siatce gracze będą mogli wybrać miejsce, wielkość walki w której chcą wziąć udział, pomajsterkować z różnymi modyfikatorami trudności, a nawet zmierzyć się z kilkorgiem wyjątkowych wrogów.



Wyżej wymienione tryby treningu medytacyjnego zostaną odblokowane, gdy gracze ukończą swoją pierwszą podróż Jedi i zaczną ją od początku w nowym trybie zatytułowanym Nowa Podróż +. Pozwala on graczom na ponowne rozpoczęcie historii ze wszystkimi wcześniej odblokowanymi przedmiotami kosmetycznymi i kolekcjonerskimi. Poprzez zagłębienie się w tryb Nowa Podróż+ odblokowanych zostanie także kilka unikalnych przedmiotów kosmetycznych, w tym mundur Inkwizytora i pasujące do niego czerwone kryształy do miecza świetlnego. Gracze znajdą także kilka zupełnie nowych przedmiotów kosmetycznych, które pozwolą im udoskonalić swój miecz świetlny, a także skórki do BD-1, które można zdobyć wypełniając Wyzwania Bitewne znalezione w Treningu Medytacyjnym.



Respawn zawarł również wiele wysoce pożądanych zmian ułatwiających dostępność gry, w tym opcje skalowania rozmiaru tekstu, możliwość pominięcia interaktywnych przerywników filmowych (quick-time events) oraz przełączniki ułatwiające interakcję z obiektami i poruszanie się po świecie.

















Źródło: Info Prasowe / Electronic Arts