Nowy FRITZ!Repeater 6000 - trójzakres. Wi-Fi 6, Mesh i inne

Firma AVM, niemiecki producent urządzeń sieciowych, wprowadza na polski rynek nowy wzmacniacz FRITZ!Repeater 6000. To najbardziej zaawansowany model wzmacniacza, który łączy zalety Wi-Fi 6 i inteligentnej technologii Mesh. Dzięki trzem niezależnym interfejsom radiowym i 12 antenom, nowy trójzakresowy repeater jest liderem w klasie urządzeń z Wi-Fi 6, a każda domowa sieć Wi-Fi może wejść na nowy poziom bezprzewodowości. Nowy wzmacniacz FRITZ!Repeater zapewnia wyjątkowo stabilne połączenie i maksymalny zasięg. Nawet w przypadku wielu aplikacji do strumieniowania multimediów i gier uruchomionych jednocześnie, sieć Wi-Fi zawsze działa płynnie — na przykład, gdy mamy spotkanie online w ramach pracy zdalnej, w tle odtwarza się wideo w jakości 4K, a dzieci uczestniczą w zdalnym nauczaniu.







Przy połączeniu z routerem FRITZ!Box nowy wzmacniacz FRITZ!Repeater 6000 tworzy jednolitą sieć Wi-Fi przy użyciu inteligentnej technologii Mesh. Oznacza to, że nawet w dużych mieszkaniach o skomplikowanej konstrukcji, wszystkie urządzenia są zawsze w optymalny sposób włączone w sieć Wi-Fi, niezależnie czy są to terminale stacjonarne, jak telewizory lub konsole do gier, czy mobilne - jak laptopy i smartfony. Porty LAN o przepływności 2.5 Gb/s i 1 Gb/s, w które wyposażony jest nowy wzmacniacz, mogą także być wykorzystane do organizacji sprawnej logistyki danych w sieci domowej za pomocą istniejącej sieci ethernet. Wzmacniacz sygnału FRITZ!Repeater 6000 to propozycja firmy AVM umożliwiająca kompleksową, modułową rozbudowę domowej infrastruktury sieciowej za pomocą Wi-Fi o topologii Mesh. W razie potrzeby nowy topowy model wzmacniacza można łatwo zastosować wraz z dotychczasowymi routerami FRITZ!Box, a także z innymi wzmacniaczami AVM np.: FRITZ!Repeater 2400, 1200 czy 600 oraz trójzakresowym FRITZ!Repeater 3000.



Połączenie funkcji zapewniających duży zasięg sieci Wi-Fi: Trzy zakresy radiowe i Wi-Fi 6

Nowy model repeatera ma trzy moduły radiowe – jeden dla pasma 2,4 GHz i dwa dla pasma 5 GHz. Dzięki czterem strumieniom danych, obsługiwanym przez każdy moduł radiowy, FRITZ!Repeater 6000 umożliwia uzyskanie maksymalnej zagregowanej przepływności do 6 Gbit/s: po 2400 Mbit/s na moduł radiowy w paśmie 5 GHz i do 1200 Mbit/s w zakresie 2,4 GHz. Za pośrednictwem drugiego, dodatkowego pasma 5 GHz wzmacniacz może komunikować się z FRITZ!Box, aby zapewnić wszystkim urządzeniom w sieci Wi-Fi Mesh optymalne warunki komunikacji. Pozostałe dwa zakresy mogą więc obsługiwać transmisję z urządzeniami końcowymi. Standard Wi-Fi 6 wykorzystuje dodatkowo modulację OFDMA. W rezultacie wzmacniacz FRITZ!Repeater 6000 sprawdza się szczególnie w środowiskach, gdzie występuje wiele sąsiadujących sieci Wi-Fi, mogąc bez zakłóceń obsługiwać wiele terminali. Dwa wbudowane porty LAN o przepustowości 2,5 Gb/s oraz 1 Gb/s umożliwiają szybkie włączenie do sieci najnowszej generacji, zgodnego sprzętu sieciowego za pomocą kabla ethernetowego. Szybka transmisja dużych ilości danych, np. z dysku sieciowego NAS do telewizora w sieci domowej, jest możliwa nawet przy dużej rozległości sieci.



Wzmacniacz FRITZ!Repeater 6000 współpracuje również z routerami innych producentów lub routerami od dostawców usług internetowych . Oznacza to, że użytkownicy mogą korzystać z najlepszej sieci Wi-Fi, nawet jeśli nie posiadają routera FRITZ!Box. Technologia Mesh w urządzeniach FRITZ! jest oparta na międzynarodowych standardach i jest zgodna z rozwiązaniami Wi-Fi opartymi na zarządzaniu siecią zarówno przez tryb lokalny jak i w chmurze. Umożliwia to elastyczność centralnego zarządzania produktami FRITZ! w firmach lub przez dostawców usług internetowych.



Szybka i łatwa konfiguracja

Stojąca konstrukcja obudowy wzmacniacza sygnału WiFi umożliwia ustawienie go w dowolnym miejscu domu. Wzmacniacz FRITZ!Repeater 6000 może być łatwo i szybko skonfigurowany i włączony do sieci domowej opartej na urządzeniach FRITZ! za naciśnięciem jednego przycisku. Trójzakresowy repeater automatycznie przyjmuje wszystkie ustawienia z routera FRITZ!Box, takie jak nazwa sieci bezprzewodowej (SSID), hasło, tryb nocny i konfigurację sieci dla gości. Ponadto diody LED we FRITZ!Repeater 6000 wskazują status i jakość połączenia między wzmacniaczem a urządzeniem FRITZ!Box. Aby znaleźć idealne usytuowanie swojego wzmacniacza w topologii Mesh, użytkownicy mogą również skorzystać z aplikacji FRITZ!App WLAN. Dzięki darmowym aktualizacjom inteligentnego systemu operacyjnego FRITZ!OS, repeater dla sieci Mesh - tak, jak wszystkie produkty z tej rodziny - regularnie otrzymuje nowe funkcje i poprawki bezpieczeństwa.



• Sugerowana cena: 268 Euro

• Gwarancja producenta: 5 lat.





















Źródło: Info Prasowe / AVM