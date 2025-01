Nowy flagowiec realme GT 7 Pro dostępny w Orange

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od dziś osoby zainteresowane kupnem najnowszego flagowca realme – modelu GT 7 Pro – mogą nabyć smartfon także u operatora sieci Orange. Procesor Snapdragon 8 Elite pozycjonuje realme GT 7 Pro jako lidera wydajności, osiągając w benchmarku AnTuTu wynik przekraczający 3 miliony - tym samym przewyższając iPhone’a 16 Pro Max i wyznaczając kamień milowy, w którym Android wygrywa z systemem iOS pod względem wszechstronnej mocy. GT 7 Pro rewolucjonizuje fotografię smartfonową dzięki obiektywowi peryskopowemu Sony IMX882 i 3-krotnemu zoomowi optycznemu, zapewniając wyrazistość przewyższającą konkurentów. Najnowszy smartfon realme wprowadza również pierwszą w branży funkcję fotografii podwodnej z klasą szczelności IP69, która umożliwia fotografowanie na głębokości do 2 metrów przez 30 minut (producent rekomenduje stosowanie tego trybu w słodkiej wodzie).







Niezrównana wydajność baterii

Wbudowana w GT 7 Pro bateria o pojemności 6500 mAh wykorzystuje zaawansowaną technologię anody krzemowo-węglowej, zapewniając niezrównaną trwałość i wydajność w niskich temperaturach, nawet do -30°C. W połączeniu z ładowaniem SUPERVOOC o mocy 120 W, GT 7 Pro ładuje się do 50% w zaledwie 13 minut i w pełni w 37 minut.



Wyświetlacz najwyższej klasy

Opracowany we współpracy z Samsung Display, 6,78-calowy wyświetlacz Eco OLED w GT 7 Pro oferuje częstotliwość odświeżania 120 Hz, natychmiastową częstotliwość próbkowania dotyku 2600 Hz i szczytową jasność 6500 nitów - idealną do użytkowania ekranu smartfona nawet w bezpośrednim świetle słonecznym.



Telefon w konfiguracji z 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej kosztuje 4799 PLN i jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: pomarańczowym oraz szarym.















źródło: Info Prasowe - realmy