Nowy punkt dostępowy WiFi 7 TP-Link EAP772-Outdoor

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link wprowadza na rynek EAP772-Outdoor – pierwszy zewnętrzny punkt dostępowy WiFi 7 z serii Omada. Model zaprojektowano z myślą o przestrzeniach, w których wysoka wydajność i stabilność sieci muszą iść w parze z odpornością na warunki atmosferyczne. Dzięki pełnej implementacji najnowszego standardu WiFi 7, urządzenie idealnie sprawdza się w środowiskach o dużym natężeniu ruchu sieciowego, takich jak ogródki kawiarniane, hotele, strefy wypoczynkowe czy tarasy biurowców.







EAP772-Outdoor oferuje trzy pasma transmisji: 2.4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz, co pozwala na efektywne rozdzielanie ruchu, minimalizowanie zakłóceń i optymalizację działania sieci w czasie rzeczywistym. Maksymalne prędkości sięgają do 5765 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 2402 Mb/s w 5 GHz oraz do 688 Mb/s w 2.4 GHz, a dookólna emisja sygnału pozwala na objęcie zasięgiem powierzchni do 300 m². Na niezawodność połączenia wpływają również podwójnie spolaryzowane anteny 2.4 GHz, które skutecznie redukują zakłócenia i zapewniają równomierne pokrycie sygnałem całej obsługiwanej powierzchni.



Technologia WiFi 7 w EAP772-Outdoor to również wyższa efektywność sieci, zwłaszcza w wymagających warunkach. Zastosowanie takich rozwiązań, jak pasmo 320 MHz, 4K-QAM, Multi-RU, MLO oraz OFDMA sprawia, że transmisja danych jest szybka i precyzyjnie dostosowywana do obciążeń sieci. Funkcje Airtime Fairness, Band Steering, Load Balance czy Beamforming dodatkowo optymalizują działanie sieci na bieżąco. Co więcej, wytrzymałość obudowy o klasie IP68 chroni urządzenie przed kurzem i wilgocią, co czyni je gotowym do pracy w trudnych warunkach pogodowych.



EAP772-Outdoor oferuje również możliwość utworzenia do 24 niezależnych sieci SSID, co umożliwia łatwe zarządzanie dostępem do sieci, pozwalając na tworzenie oddzielnych, bezpiecznych stref dla różnych grup użytkowników. Obsługa technologii Mesh oraz płynny roaming pozwalają na elastyczne projektowanie rozległych instalacji WiFi bez utraty ciągłości połączenia i wykluczenie tzw. martwych stref. Całość dopełnia port 2.5G Ethernet z obsługą PoE (IEEE802.3at), umożliwiający jednoczesne zasilanie i transmisję danych za pomocą jednego przewodu.



Nowe urządzenie jest w pełni zintegrowane z platformą Omada SDN, co pozwala na centralne zarządzanie całą infrastrukturą sieciową – zarówno WiFi, jak i LAN – z dowolnego miejsca na świecie. Rozwiązanie to znacząco upraszcza administrację siecią i pozwala na optymalizację kosztów operacyjnych, bez konieczności fizycznej obecności na miejscu.



Punkt dostępowy EAP772-Outdoor dostępny jest w sprzedaży w cenie około 1000 PLN i został objęty pięcioletnią gwarancją producenta.

























źródło: Info Prasowe - TP-Link