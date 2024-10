Nowy smartfon realme Note 60 już dostępny w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka realme wprowadziła na polski rynek swój najnowszy produkt: smartfon Note 60. Telefon wyznacza nowe standardy trwałości i wydajności w segmencie urządzeń budżetowych. Nowa technologia ArmorShell Protection zapewnia niespotykany poziom ochrony wśród urządzeń w swojej półce cenowej. realme Note 60 jest wyposażony w ochronę ArmorShell, wysoce wytrzymały system konstrukcyjny, zaprojektowany specjalnie w celu zwiększenia żywotności i trwałości urządzenia. To nowatorskie rozwiązanie obejmuje osiem kluczowych ulepszeń: wytrzymała aluminiowa konstrukcja odlewana ciśnieniowo, zintegrowana metalowa rama wewnętrzna, wzmocnione szkło, powłoka ochronna, amortyzująca folia obwodowa, klej do komponentów, ramka ochronna ekranu oraz projekt InSeal, co sprawia, że telefon wygląda, jakby był chroniony wytrzymałą zbroją.







Dzięki tym ulepszeniom Note 60 jest dostosowany do pracy w trudnych warunkach, zapewniając odporność na zginanie, upadki, zarysowania oraz spełniając normę IP64 w zakresie pyłoszczelności i wodoodporności. Aby zapewnić najwyższą jakość i niezawodność, realme przeprowadziło ponad 320 rygorystycznych testów modelu Note 60, w tym weryfikację odporności na przypadkowe upadki. Co więcej, smartfon otrzymał wymagający certyfikat wysokiej niezawodności TUV Rheinland, aby użytkownik miał pewność, iż otrzymuje produkt wysokiej jakości.



Funkcjonalny design i płynna wydajność

realme Note 60 posiada wyjątkowo smukłą konstrukcję, a jego grubość to zaledwie 7.84 mm. Metalowa ramka telefonu sprawia, że urządzenie jest przyjemne w dotyku i stabilnie leży w dłoni. Smartfon dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym oraz niebieskim. Użytkownicy mogą cieszyć się wyraźnym i ultrapłynnym obrazem, dzięki ekranowi o przekątnej 6.74 cala i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Technologia Rainwater Smart Touch zapewnia, że wyświetlacz działa perfekcyjnie, nawet gdy na urządzeniu pojawią się krople wody.



realme Note 60 został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor UNISOC T612, dzięki któremu działa wydajnie i szybko. Dodatkowo 128 GB pamięci wewnętrznej oraz 6GB RAM + 6GB dynamicznej pamięci RAM zapewniają płynne działanie urządzenia oraz szybsze uruchamianie aplikacji. Telefon posiada dwa gniazda na karty SIM oraz dodatkowe gniazdo na kartę microSD. Wydajna bateria o pojemności 5000 mAh pozwala na użytkowanie telefonu przez 1.8 dnia na jednym ładowaniu, a aparat główny o rozdzielczości 32 MP zapewni jeszcze większą ilość szczegółów na zdjęciach, pozwalając użytkownikom uwiecznić najważniejsze momenty.



Cena i dostępność

Najnowszy smartfon realme Note 60 (6/128) można nabyć za 499 PLN w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Komputronik, x-kom, Max Elektro oraz na realmeshop.pl.





















źródło: Info Prasowe - realmy