Nowy zestaw Mesh - Wi-Fi dla dużych domów i apartamentów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AVM wprowadza do Polski nowy zestaw urządzeń FRITZ!Mesh Set, który zapewnia dostęp do stabilnej i wydajnej sieci Wi-Fi 6 o dużym zasięgu, nawet w piętrowych domach czy rozległych mieszkaniach. Zestaw składa się z dwóch trójzakresowych urządzeń: routera FRITZ!Box 4060 i wzmacniacza FRITZ!Repeater 3000 AX, które harmonijnie ze sobą współpracują, aby zapewnić jak najlepszy dostęp do Wi-Fi wszystkim urządzeniom sieciowym, bez względu na czas i miejsce. Router FRITZ!Box 4060 może być używany z dowolnym istniejącym modemem i współpracuje z każdym typem dostępu internetowego: światłowodowym, kablowym czy DSL. Z routerem można także połączyć modem USB do sieci komórkowej i wykorzystać jako dostęp połączenie komórkowe.







Oprócz Wi-Fi, nowy zestaw FRITZ!Mesh Set oferuje znacznie więcej możliwości połączeń, w tym gigabitowe porty ethernetowe, USB 3.0 i zintegrowaną stację bazową DECT do realizacji funkcji Smart Home i telefonii bezprzewodowej. Bogata paleta funkcji obejmuje typowe dla urządzeń FRITZ! udogodnienia, m.in. rozbudowaną kontrolę rodzicielską, serwer multimediów dla zdjęć, muzyki i filmów, a także bezpieczny dostęp Wi-Fi dla gości oraz szyfrowany dostęp zdalny za pośrednictwem usługi MyFRITZ!.



Inteligentna współpraca urządzeń: potężne Wi-Fi w każdym miejscu

Zestaw FRITZ!Mesh Set rozwija skrzydła w dużych domach i rozległych mieszkaniach lub tam, gdzie trzeba pokonać przeszkody, takie jak grube ściany czy stropy. FRITZ!Box 4060 i trójzakresowy Repeater 3000 AX współpracują ze sobą, aby stworzyć rozległą sieć Mesh Wi-Fi. Oznacza to, że wszystkie pomieszczenia i zakamarki, w których wcześniej nie było dobrego sygnału, będą teraz bezproblemowo pokryte zasięgiem domowej sieci. Dzięki obsłudze Wi-Fi 6, trzem modułom radiowym i unikalnej technologii Mesh Wi-Fi firmy AVM, router FRITZ!Box 4060 umożliwia rozwiniecie w sieci bezprzewodowej przepustowości nawet do 6 Gbit/s. FRITZ!Repeater 3000 AX, który łączy się z FRITZ!Box za naciśnięciem jednego przycisku, jest również wyposażony w trzy moduły radiowe. Jeden z dwóch modułów 5 GHz wykorzystywany jest wyłącznie do komunikacji bezprzewodowej z routerem FRITZ!Box. Pozostałe dwa mogą swobodnie obsługiwać szybkie połączenia z urządzeniami końcowymi. Taka konfiguracja, przy połączeniu za pośrednictwem wzmacniacza FRITZ!Repeater, umożliwia transmisję danych z szybkością do 4200 Mbit/s.



Smart home, multimedia i telefonia

Router FRITZ!Box 4060 posiada również zintegrowaną stację bazową DECT i inne porty, takie jak port USB 3.0, 2,5-gigabitowy port WAN i trzy dodatkowe gigabitowe porty LAN. Oznacza to, że oprócz telefonów bezprzewodowych i urządzeń smart home, z siecią domową można zintegrować dyski sieciowe, drukarki, telewizory smart czy konsole do gier. A za pośrednictwem dwóch wbudowanych we wzmacniacz FRITZ!Repeater 3000 AX gigabitowych portów LAN, z siecią domową można zintegrować kolejne urządzenia sieciowe.



Optymalny zasięg i wydajność Wi-Fi dzięki FRITZ! Mesh

Technologia Mesh firmy AVM łączy w sobie pojedyncze segmenty sieci Wi-Fi, stworzone na bazie urządzeń FRITZ!, w jedną dużą i jednolitą infrastrukturę bezprzewodową. Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie poruszać się po dużym domu czy rozległym mieszkaniu bez żadnych przerw w działaniu sieci Wi-Fi. Działając jako Mesh Master, router FRITZ!Box 4060 stale monitoruje i analizuje wszystkie połączenia Wi-Fi w sieci Mesh. Stosowana przez AVM technologia Wi-Fi gwarantuje, że wszystkie smartfony, tablety i inne urządzenia bezprzewodowe będą zawsze automatycznie kierowane do tego punktu dostępowego, który zapewni im optymalny sygnał. Obsługiwane są także urządzenia spoza standardu Wi-Fi 6. Bezpłatna aplikacja FRITZ!App WLAN może pomóc w optymalnym ustawieniu wzmacniacza FRITZ!Repeater.



Regularne aktualizacje i efektywność energetyczna

Rozwiązania firmy AVM oparte są na własnym, inteligentnym systemie FRITZ!OS, który jest regularnie aktualizowany i otrzymuje dodatkowe funkcje. Urządzenia FRITZ! zapewniają także optymalną efektywność energetyczną, m.in. dzięki możliwości czasowego wyłączenia sieci Wi-Fi, dostosowania mocy sygnału bezprzewodowego, czy ustawienia sieci LAN w trybie eko.



Zestaw FRITZ!Mesh Set jest już dostępny w Polsce w cenie 1919 PLN (sugerowana cena detaliczna).





Zestaw FRITZ!Mesh Set w skrócie:

- Rozszerzenie sieci domowej za pomocą systemu Mesh Wi-Fi – połączenie wielu urządzeń bezprzewodowych w jeden inteligentny system o topologii Mesh

- Jedna sieć Wi-Fi, wspólna nazwa i hasło dla wszystkich urządzeń

- Dodawanie kolejnych urządzeń FRITZ! do sieci za naciśnięciem jednego przycisku

- FRITZ!Box 4060 z Wi-Fi 6 - do 2400 + 2400 Mbit/s w paśmie 5 GHz oraz 1200 Mbit/s w paśmie 2,4 GHz

- FRITZ!Repeater 3000 z Wi-Fi 6 - do 2400 + 1200 Mbit/s w paśmie 5 GHz oraz 600 Mbit/s w paśmie 2.4 GHz

- Maksymalna wydajność Wi-Fi dzięki inteligentnemu wykorzystaniu trzech układów radiowych

- Bezprzewodowy dostęp dla gości - bezpieczne surfowanie dla przyjaciół i odwiedzających

- Automatyczne aktualizacje oprogramowania produktów FRITZ! w ramach sieci Wi-Fi Mesh

- Router Wi-Fi do zastosowania z modemem światłowodowym, kablowym, DSL lub mobilnym USB

- 1 x 2.5 gigabitowy port WAN, 5 gigabitowych portów LAN

- Baza DECT dla 6 telefonów bezprzewodowych i urządzeń inteligentnego domu Smart Home (DECT ULE i HAN FUN)

Wszechstronne funkcje inteligentnego domu do sterowania zasilaniem, ogrzewaniem i oświetleniem

- 1 x USB do drukarek i serwera FRITZ!NAS (USB 3.0)

- Gwarancja producenta: 5 lat



















źródło: Info Prasowe - AVM